Столкнулся с коровой: в Новосибирской области автобус чуть не слетел с трассы

14 Окт. 14:56 2018-10-14T14:57:07+03:00

Пострадавших нет, люди прождали помощь несколько часов

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Жительница Новосибирска Елена Чинянина сообщает в социальных сетях о ДТП на трассе. Рейсовый автобус «Новосибирск – Чистоозерное» столкнулся с коровой в 40 километрах от села Кочки. В результате столкновение никто из пассажиров не пострадал, однако задержка по времени оказалась весомой.

- Люди ждали около двух часов полицию, при этом другие автобусы проезжают мимо, никто не останавливается и не предлагает помощь. Трасса очень скользкая, - сообщает Елена. - Водитель сказал, что вариантов не было: или корову, или автобус положить на трассе.

В результате задержка в пути составила более 4 часов. В полиции информацию о столкновении рейсового автобуса с коровой подтвердили.

- Столкновение случилось около села Кочки, на место отправился экипаж ГИБДД, также инцидентом занимается автотранспортное предприятие, - сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, в результате столкновения никто из людей травмы не получил, автобус также остается на ходу.