Блинчик ищет добрые руки: волонтеры пристраивают красавца-скворца

12 Окт. 15:01 2018-10-12T15:01:33+03:00

Блинчик очень красивый скворец и умный, при желании его можно приручить. Фото: ЦРДЖ

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В Новосибирске волонтеры ищут хозяина для очень красивой птицы — скворца. Его назвали Блинчиком, хотя он сейчас остается диким и на имя не реагирует, рассказали в Центре реабилитации диких животных.

— Ему нужен большой вольер, и делается он легко. У скворцов специфическое питание. Конечно, хотелось бы, чтобы насекомые входили в его рацион, но можно кормить «мешанкой» из нежирного творога, тертой моркови, вареных яиц и ягодок, — рассказала пресс-секретарь Центра Алиса Богомолова.

Блинчик очень красивый скворец и умный, при желании его можно приручить. К сожалению, летает он мало из-за старой травмы, но очень смешно и с большим любопытством ходит по квартире, если его выпускать.

Если вы хотите стать хозяином скворца, звоните в Центр реабилитации диких животных: 8-913-945-29-25