Новосибирцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Лидеры России»

12 Окт. 14:30 2018-10-12T14:30:10+03:00

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Конкурс управленцев «Лидеры России» стартует в стране, регистрация участников продлится до 24 октября. Жители Новосибирской области также могут подать свои заявки. Главные условия: владение русским языком на уровне достаточном для прохождения тестов, при этом гражданство не имеет значения, возраст – не старше 55 лет, стаж в качестве руководителя – не менее 5 лет. Для участников до 35 лет достаточно иметь опыт в руководящей должности всего 2 года.

После регистрации начнутся дистанционные этапы отбора, а затем очные полуфиналы и финал. Каждый дошедший до финала получит образовательный грант в размере 1 миллион рублей, также победители получат опытных наставников, избранные попадут в спецпрограмму развития кадрового управленческого резерва. Кроме того у конкурса появились партнеры – крупные российские корпорации, поэтому победили также обретут карьерные возможности.

- В прошло году новосибирцы приняли активное участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России» – регион вошел в тройку лучших по управленческому потенциалу. Победителями конкурса стали пять представителей Новосибирской области, - напоминают в региональном правительстве.

В прошлом году из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, среди них – три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.