«Рядом лежит москитная сетка»: в Новосибирске разбился ребенок
Трагедия произошла сегодня в Первомайском районе по улице Шукшина. Из окна восьмого этажа выпал ребенок, сообщают в группе «Инцидент Новосибирск». По словам очевидцев малышу около 3-4 лет, и, к сожалению, после падения ему уже ничем не помочь.
— Рядом лежит москитная сетка. Судя по всему, ребенок облокотился на нее, — предположили причину трагедии в группе.
Сейчас на месте с произошедшем разбираются полицейские.
Пользователи соцсетей резко высказались в сторону родителей малыша:
— Сколько детей должно выпасть, чтобы родители озаботились замками на окна? — задала вопрос подписчик Марина Веникова.
— Может, не надеяться уже на дальновидность родителей и законодательно запретить их продажу и установку без замков «от детей»?... Чем не тема для законодательной власти? — предложил пользователь Петр Петров.