«Рядом лежит москитная сетка»: в Новосибирске разбился ребенок

12 Окт. 13:22 2018-10-12T13:23:23+03:00

Сейчас на месте с произошедшем разбираются полицейские. Фото: Инцидент Новосибирск

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Трагедия произошла сегодня в Первомайском районе по улице Шукшина. Из окна восьмого этажа выпал ребенок, сообщают в группе «Инцидент Новосибирск». По словам очевидцев малышу около 3-4 лет, и, к сожалению, после падения ему уже ничем не помочь.

— Рядом лежит москитная сетка. Судя по всему, ребенок облокотился на нее, — предположили причину трагедии в группе.

Сейчас на месте с произошедшем разбираются полицейские.

Пользователи соцсетей резко высказались в сторону родителей малыша:

— Сколько детей должно выпасть, чтобы родители озаботились замками на окна? — задала вопрос подписчик Марина Веникова.

— Может, не надеяться уже на дальновидность родителей и законодательно запретить их продажу и установку без замков «от детей»?... Чем не тема для законодательной власти? — предложил пользователь Петр Петров.