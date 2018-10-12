Егор Крид спел в Новосибирске с незрячим мальчиком из детдома
4 октября популярный певец музыкального лейбла Black Star Егор Крид выступил в Новосибирске на сцене ДКЖ. Во время концерта он исполнил дуэтом со слепым мальчиком свой хит: «Самая-самая».
— Несколько дней назад на моем концерте в Новосибе спел свою авторскую песню мой хороший знакомый — Слава Проскурин. Самый светлый и чистый человечек, которого я знаю. Дай Бог здоровья и творческих успехов, — так написал в Инстаграмм на свой личной странице певец Егор Крид.
В новосибирской коррекционной школе-интернате №39 подтвердили, что 10-летний Слава Проскурин является их воспитанником. Но о его появлении на концерте Егора Крида ничего не знают.
Зато фото певца со слепым мальчиком растрогало его фанатов. Вот что они пишут в комментариях под фото:
— Это очень душевное фото, — пишет один.
— Видно, что он любит детей, — отмечает второй.
— Мы были на твоем концерте, слышали его песню, мальчишка молодец! Песня с глубоким смыслом! — делится впечатлениями третий.
-Ты огромный молодчина, что дал парнишке проявить себя. Уверена, они запомнит это на всю жизнь и это даст ему мощный толчок в дальнейшем развитии, — добавляет четвертый.
Есть и те, кто искренне порадовались за ребенка:
— Молодец Славочка!!! Успехов ему и процветания, — написали в пожелании.