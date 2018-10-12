2018-10-12T09:14:59+03:00
Общество

Егор Крид спел в Новосибирске с незрячим мальчиком из детдома

4 октября певец Егор Крид выступал в новосибирском ДКЖ, где спел свою первую песню со слепым мальчиком
Надежда ЯРКОВА
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10-летний слепой мальчик спел с Кридом на сцене ДКЖ. Фото: личной страницы Егора Крида в Инстаграм.10-летний слепой мальчик спел с Кридом на сцене ДКЖ. Фото: личной страницы Егора Крида в Инстаграм.
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4 октября популярный певец музыкального лейбла Black Star Егор Крид выступил в Новосибирске на сцене ДКЖ. Во время концерта он исполнил дуэтом со слепым мальчиком свой хит: «Самая-самая».

— Несколько дней назад на моем концерте в Новосибе спел свою авторскую песню мой хороший знакомый — Слава Проскурин. Самый светлый и чистый человечек, которого я знаю. Дай Бог здоровья и творческих успехов, — так написал в Инстаграмм на свой личной странице певец Егор Крид.

В новосибирской коррекционной школе-интернате №39 подтвердили, что 10-летний Слава Проскурин является их воспитанником. Но о его появлении на концерте Егора Крида ничего не знают.

Зато фото певца со слепым мальчиком растрогало его фанатов. Вот что они пишут в комментариях под фото:

— Это очень душевное фото, — пишет один.

— Видно, что он любит детей, — отмечает второй.

— Мы были на твоем концерте, слышали его песню, мальчишка молодец! Песня с глубоким смыслом! — делится впечатлениями третий.

-Ты огромный молодчина, что дал парнишке проявить себя. Уверена, они запомнит это на всю жизнь и это даст ему мощный толчок в дальнейшем развитии, — добавляет четвертый.

Есть и те, кто искренне порадовались за ребенка:

— Молодец Славочка!!! Успехов ему и процветания, — написали в пожелании.

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