2018-10-11T13:04:22+03:00
Общество

Ссылки не будет: слух о переносе минприроды региона в Колывань оказался ложным

На днях в сети распространилась информация, что одно из ведомств правительства Новосибирской области «выселяют» за пределы города
Екатерина КОМЯКОВА
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Министерство находится на Красном проспекте, 25. Фактический адрес месторасположения не меняется. Фото: google.ru/mapsМинистерство находится на Красном проспекте, 25. Фактический адрес месторасположения не меняется. Фото: google.ru/maps
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В середине недели в сети появилась информация о том, что министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области ожидает глобальное переселение за пределы города. Источники ссылались на официальный документ, опубликованный на сайте регионального правительства. Документ, действительно существует – это постановление №439-п, опубликовано оно 9 октября. В постановлении идет речь об изменении адреса местонахождения министерства.

Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ленина, 79 – так обозначен новый адрес.

Однако в самом министерстве пояснили, что никто никуда не переезжает. В документе говорится об изменении юридического адреса.

- Штат министерства и руководство остаются по-прежнему на Красном проспекте, 25, - подтвердили в ведомстве.

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