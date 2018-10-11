2018-10-11T16:27:50+03:00
Дом. Семья

Пирожки не ест, шипит: сибиряк нашел возле железной дороги травмированного лебедя

Птица два дня просидела в канаве возле железной дороги
Надежда ЯРКОВА
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Лебедь был напуган и никого не подпускал. Фото: Армен АРАКЕЛОВ.Лебедь был напуган и никого не подпускал. Фото: Армен АРАКЕЛОВ.
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Зта трогательная история произошла в райцентре Чаны, что почти в 400 километрах от Новосибирска. 9 октября местный житель Евгений увидел, как лебедь врезался в провода и упал в канаву.

— Я работаю на железнодорожном переезде: лебедь на моих глазах кубарем вниз упал. Там пути, где сигнал, сорок метров всего от него и как раз канава есть, около метра, в нее и упал. И уже два дня он там сидит, — рассказал местный житель Евгений.

Птица хлеб и пирожки есть не стала. Фото: Армен АРАКЕЛОВ.

Птица хлеб и пирожки есть не стала. Фото: Армен АРАКЕЛОВ.

Он также уточнил, что вчера подходил к нему покормить, но лебедь шипит, не подпускает.

— Видно, что лебедь молодой, по окрасу бело-серый. Плавает в этой канаве, я ему пирожки, хлеб кидал — не ест ничего, — добавил Евгений. — Ловить я его не могу один, у меня нога в гипсе, лангеты, хромаю. Даже не знаю, к кому и куда обратиться, чтобы поймали и его в зоолечебницу отвезли.

Чановец боялся, что лебедя съедят собаки: сейчас он слишком легкая добыча для них.И местные неравнодушные жители отыскали птицу, чтобы помочь ей. Чем закончилась эта трогательная история, читайте в ближайшее время на нашем сайте!

Лебедя все-таки вновь нашли! Фото: Армен АРАКЕЛОВ.

Лебедя все-таки вновь нашли! Фото: Армен АРАКЕЛОВ.

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