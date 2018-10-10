Драка на дороге: водители устроили мордобой из-за «Жигулей»

10 Окт. 11:02 2018-10-10T11:08:26+03:00

На Ипподромской водители устроили драку, а причиной стали «Жигули» одного из них

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В Центральном районе водители устроили драку на дороге: один из участников утверждает, что «Жигули» второго — угнанные у его отца.

— На улице Ипподромской, не доезжая до площади Будагова, произошел конфликт между водителями Toyota Corona Premio и ВАЗ-2106, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, водитель «Короны» говорит, что «Жигули» принадлежит его отцу и автомобиль числится в угоне. Водитель «Жигулей» утверждает, что купил машину по документу купли-продажи. В ходе выяснения вопроса между водителями завязалась драка, в которой водитель «Тойоты» получил удар кулаком в голову.

Один из водителей считает, что "Жигули" второго принадлежат его отцу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— На место прибыли врачи скорой помощи, они осматривают пострадавшего, — добавили очевидцы.- Конфликт спровоцировал длинную пробку, которая начинается от перекрестка с улицы Военной.

В полиции подтвердили, что на место конфликта для выяснения ситуации выехала полиция.

— Информация о конфликте поступила. Полицейские прибыли на место происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия, разбираются в ситуации, — добавили в городском МВД.