2018-10-10T11:08:26+03:00
Общество

Драка на дороге: водители устроили мордобой из-за «Жигулей»

На Ипподромской водители устроили драку, а причиной стали «Жигули» одного из них
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Водители устроили драку на Ипподромской.Водители устроили драку на Ипподромской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Центральном районе водители устроили драку на дороге: один из участников утверждает, что «Жигули» второго — угнанные у его отца.

— На улице Ипподромской, не доезжая до площади Будагова, произошел конфликт между водителями Toyota Corona Premio и ВАЗ-2106, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, водитель «Короны» говорит, что «Жигули» принадлежит его отцу и автомобиль числится в угоне. Водитель «Жигулей» утверждает, что купил машину по документу купли-продажи. В ходе выяснения вопроса между водителями завязалась драка, в которой водитель «Тойоты» получил удар кулаком в голову.

Один из водителей считает, что "Жигули" второго принадлежат его отцу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Один из водителей считает, что "Жигули" второго принадлежат его отцу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— На место прибыли врачи скорой помощи, они осматривают пострадавшего, — добавили очевидцы.- Конфликт спровоцировал длинную пробку, которая начинается от перекрестка с улицы Военной.

В полиции подтвердили, что на место конфликта для выяснения ситуации выехала полиция.

— Информация о конфликте поступила. Полицейские прибыли на место происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия, разбираются в ситуации, — добавили в городском МВД.

Водитель иномарки получил по лицу от водителя "Жигулей", на место приехала скорая. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель иномарки получил по лицу от водителя "Жигулей", на место приехала скорая.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке