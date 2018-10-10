2018-10-10T06:09:31+03:00
Дом. Семья

«Ушастый» подарок: Ростик устроил игры в воде с новой игрушкой

Белый медвежонок Ростик получил подарок из Японии — красный мячик с ушками
Надежда ЯРКОВА
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Медвежонок Ростик не выпускал мячик из лап даже во время купания. Фото и видео: Анна Новикова.Медвежонок Ростик не выпускал мячик из лап даже во время купания. Фото и видео: Анна Новикова.
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Ростику из новосибирского зоопарка так понравился подарок, что он не выпускал его даже в воде.

— Во вторник, 9 октября белый медвежонок Ростик в новосибирском зоопарке получил подарок. Гостья из Японии Чихиро привезла Ростику игрушку — красный надувной шар с маленькими ушками, — рассказала КП посетительница Анна Новикова.

Ростику такой подарок пришелся по душе, он не выпускал мячик ни на суше, не в бассейне. Он его и покусывал, и вертел, а чтобы было удобнее держать, Ростик даже встал на задние лапы, а передними держал мячик. Медвежонок Ростик, несмотря на свои уже внушительные размеры, по сути еще ребенок, в декабре ему исполнится три годика. И как все дети он любит подарки и любит игры.

— Он игрался с ним довольно долго, иногда ненадолго отвлекаясь на еду, а так с удовольствием играл с новой игрушкой. Видно, что подарок ему понравился, — добавила Анна Новикова.

Напомним, белый медвежонок Ростик это второй детеныш белых медведей Кая и Герды. Он родился в зоопарке в декабре 2015 года, а назвали его в честь директора зоопарка Ростислава Шило.

Ростик очень увлёкся игрушкой 09.10.18.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

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