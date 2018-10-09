«Что они творят»: девушки в леопардовых шортах соблазнительно станцевали под хит «Taki Taki»
Танцовщица Полина Дубкова свсем недавно переехала из Новосибирска в Москву, но признается, что поклонники уже ее узнают ее на столичных улицах. И после нового видео фанатов у девушки явно прибавится: на этот раз сибирячка откровенно станцевала вместе с коллегой по цеху в леопардовых шортах под хит Selena Gomez, Cardi B & Ozuna «Taki Taki».
Видео пользователи соцсетей оценили: за сутки ролик набрал более 430 тысяч просмотров и сотни различных комментариев.
- Вы супер, девчонки, - пишут одни.
- Классно смотритесь вместе, - не скупятся на добрые слова другие.
- Тигрицы, хищницы, - шутят над нарядом девушек третьи.
- Завораживаешь как всегда, - пишут четвертые.
- Круто, девушки - огонь, - делают комплименты Полине и ее коллеге пятые.
- Что ты творишь! - не сдерживают эмоции шестые.
Девушки в леопардовых шортах соблазнительно станцевали под хит «Taki Taki».