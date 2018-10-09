Перепутали бильярд с хоккеем: знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли одолеть вопрос из Новосибирска

9 Окт. 15:33 2018-10-09T15:33:10+03:00

Сибирячка спросила знатоков о бильярде для моряков. Фото: кадр из программы

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В четвертой игре осенней серии «Что? Где? Когда?» выпал вопрос жительницы Новосибирска Ирины Поповой. Он оказался сложным для знатоков. Вопрос от Ирины был снят корреспондентами телепрограммы: на видео два человека играют будто бы в бильярд, но вместо шаров на столе плоские шайбы или шашки. Игроков попросили ответить, кем были изобретатели этой игры.

- Стол похож на хоккейную площадку, разметка похожа. Может быть нардисты, - слышались версии участников команды Константина Рудера.

По окончании минуты начал отвечать Роман Кузиков:

- Есть версия, что придумали игру хоккейные тренеры, которые показывали установки своим хоккеистам, таким образом случайно придумали правила этой настольной игры.

Как это часто бывает, ведущий попросил участников других команд из зала привести свои версии. Алена Повышева попала в точку:

- Думаем, что игру придумали моряки, которым было не очень удобно с катающимися шариками играть в качку в бильярд.

Правильный ответ «моряки», а играют они в морской бильярд или новус.

Автор вопроса Ирина Попова рассказала «Комсомольской правде», как придумала вопрос:

- Я увидела рассказ об игре новус в одной познавательной передаче, потом почитала об игре подробнее. Отправила вопрос еще год назад, но на стол он попал только в этом сезоне.

О победе сибирячка узнала от знакомых, прямой эфир в интернете она не смотрела, зато смотрели друзья. Так как Ирина пишет стихии рассказы, то выигрыш планирует потратить на издание своей книги.