2018-10-09T14:42:05+03:00
Происшествия

В новосибирской школе девятиклассник ударил ножом 15-летнего подростка

Следователи начали проверку по этому делу
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Раненного подростка увезли со школы в больницу.Раненного подростка увезли со школы в больницу.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 9 октября, ЧП произошло в школе №202, что находится на улице Белинского в Октябрьском районе: один из учеников набросился на другого школьника с ножом.

- Оба подростка участся в девятом классе, им по 15 лет: из-за чего между ними произошел конфликт, выясняют следователи, - пояснили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Откуда у одного из парней во время потасовки взялся нож и как он пронес его в школу - большой вопрос. Достоверно известно другое:

- Около 10.20 во время перемены подростки находились у раздевалки. Подросток ударил другого ученика перочинным ножом в ногу, - продолжают в ведомстве. - Школьника доставили в больницу, но сейчас он уже находится дома.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства драки. А заодно проверяют и действия школьной охраны, которая должна обеспечивать безопасность учеников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке