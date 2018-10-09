В новосибирской школе девятиклассник ударил ножом 15-летнего подростка

9 Окт. 14:24 2018-10-09T14:42:05+03:00

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Во вторник, 9 октября, ЧП произошло в школе №202, что находится на улице Белинского в Октябрьском районе: один из учеников набросился на другого школьника с ножом.

- Оба подростка участся в девятом классе, им по 15 лет: из-за чего между ними произошел конфликт, выясняют следователи, - пояснили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Откуда у одного из парней во время потасовки взялся нож и как он пронес его в школу - большой вопрос. Достоверно известно другое:

- Около 10.20 во время перемены подростки находились у раздевалки. Подросток ударил другого ученика перочинным ножом в ногу, - продолжают в ведомстве. - Школьника доставили в больницу, но сейчас он уже находится дома.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства драки. А заодно проверяют и действия школьной охраны, которая должна обеспечивать безопасность учеников.