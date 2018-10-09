«А грудь настоящая?»: новосибирская танцовщица показала формы в откровенном видео

9 Окт. 07:58 2018-10-09T07:58:47+03:00

Елена Яткина уверяет, что ее фигура - результат тренировок, а не пластики. Фото: стоп-кадр.

Изменить размер текста: A A

Звезда тверка Елена Яткина по совместительству - молодая мама: ее дочке скоро исполнится два года. Но несмотря на семейные заботы, новосибирская танцовщица успевает следить за фигурой. Свои формы девушка продемонстрировала во время своего откровенного выступления в танцевальном лагере.

- Открою секрет - это не то, что изначально планировала показать. Ибо на то, что хочу и что задумала, чутка не хватало времени, - призналась Елена.

Но подписчики в восторге и от той хореографии, которую представила Елена, и от ее форм:

- Как всегда бесподобна, - пишут одни.

- Какая же ты крутая , каждый раз восхищаюсь! А фигурка - загляденье, - не скупятся на комплименты другие.

- А это будет хамство, если я спрошу своя ли у вас грудь? Просто очень красивая, - интересуются третьи.

Лена в комментариях не постеснялась и ответила, что грудь у нее своя, и никакой пластики она не делала.