2018-10-08T14:11:42+03:00
Звезды

Ушел со сцены: новосибиркий поэт Николай Пархоменко умер после литературного конкурса

Николая Андреевича увезли на скорой из ДК «Октябрьской революции»
Екатерина КОМЯКОВА
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За три часа до смерти Андрей Николаевич общался с публикой. Фото: Екатерина НОВИКОВАЗа три часа до смерти Андрей Николаевич общался с публикой. Фото: Екатерина НОВИКОВА
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Новосибирский поэт Николай Пархоменко скончался накануне. Литератор и куратор проекта «Поэтическая поляна» находился в ДК «Октябрьской революции» на конкурсе чтецов и поэтов. Он выступал перед публикой, подписывали свои книги для читателей, внезапно ему стало плохо.

Теплые слова об ушедшем пишут в социальных сетях друзья и коллеги:

- Он ушел, как настоящий артист, практически на сцене! После выступления ему стало плохо, вызвали скорую, но спасти его уже не смогли. Ему было 77 лет... – пишет друг Николая Пархоменко Анатолий Горовой.

- До конца был на посту, как герой. На своих ногах. В здравом и ясном уме. Довел свою идею, свой блестящий проект до признания - и ушел... Быстро. Очень надеюсь - безболезненно... За три часа до этого - стихи читал и с детьми общался… - пишет Ольга Самсонова.

Николай Андреевич Пархоменко родился в 1941 году в селе Михайловка Карасукского района. В 1964 году закончил НЭТИ по специальности «разработка технологических процессов микроэлектроники». Занимался переводами научных и технических текстов с иностранных языков (немецкий, английский, японский и китайский; кроме эпизодически создавал переводы с еще 12 языков). Первое стихотворение написал в 5–6-м классе, вплотную поэзией начал заниматься с 2008 года. Автор поэтических сборников «Меч и розы», «Свет и тени», «Кресты», «Мы сделаны из русского пейзажа», «Куда поведет неразумное сердце». Николай Андреевич – лауреат «Тареевских чтений» 2009 года, творческого конкурса радио «Слово» «Память победы–2010».

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