Составил особую таблицу: новосибирский двухсотбалльник раскрыл секрет отличной сдачи ЕГЭ

Парень набрал по двум предметам 200 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ/предоставлено Георгием КУКЛИНЫМ

В Новосибирске одиннадцатиклассники в поте лица сдают ЕГЭ. Каждый экзамен - проверка на прочность. Вопросов много, а времени на все про все - 3,5 часа. Будущие студенты быстро решают и аккуратно вписывают ответы в бланк. После сдачи восьми предметов в области уже насчитывается 81 стобалльник, а одному выпускнику удалось набрать целых 200 баллов за два предмета! Это ученик гимназии № 5 в Советском районе - 18-летний Георгий Куклин. Парень набрал максимальное количество баллов по математике и русскому языку. Как ему удалось это сделать и что он посоветует будущим выпускникам - в материале КП-Новосибирск.

ОТКАЗАЛСЯ ОТ ХОББИ И ВЕЛ СТАТИСТИКУ

Тяга к знаниям у Гоши появилась в процессе учебы. Особенно школьник полюбил информатику. За это благодарит своего учителя.

- Я ездил в тематический лагерь, так у меня и началось увлечение программированием. Стал более подробно изучать это и вникать. Наверное, привлекло то, что я могу заставить компьютер делать то, что я захочу, - рассказал КП-Новосибирск Георгий Куклин, выпускник.

Немудрено, что одним из предметов на ЕГЭ парень сдавал информатику. Ну и, как все школьники, русский и профильную математику. Для лучшей подготовки стал вести статистику правильных и неправильных решений.

- Я просто сидел и решал тесты. В таблицу заносил результат по каждому заданию. 1 - правильный ответ, 0 - неправильный. Так я видел свои слабые места. Естественно, там, где был ноль, старался подтянуть и делал упор на эти задания. Прогресс налицо, - раскрывает секрет успеха сибиряк. - Важно за этим следить, особенно когда целый год занимаешься одним и тем же предметом.

Ради хороших оценок в аттестате Георгию пришлось отказаться от своего хобби - программирования. Но сейчас парень об этом не жалеет.

«ГЛАВНЫЙ ВРАГ - ВОЛНЕНИЕ»

По словам Георгия, мало какие навыки могут пригодиться на экзамене. Главное - холодная голова и отсутствие волнения.

- Самое важное - забыть, что мир вокруг тебя существует. Забыть важность экзамена и войти в состояние потока. Главный враг - волнение. Когда я сел и получил задание, просто начал решать. Я как-то забыл про все, кроме текущего задания, - говорит парень.

Гоша не ожидал, что его метод подготовки сработает. По русскому языку и профильной математике он набрал по 100 баллов. В понедельник, 20 июня, парень сдал экзамен по информатике.

- Тут я не уверен, что будет круглое число. Ошибки по невнимательности никто не отменял, - предполагает выпускник.

Георгий планирует подавать документы в НГУ, а именно на факультет информационных технологий. В будущем он хочет стать разработчиком компьютерных игр.

КСТАТИ

КП-Новосибирск поговорила с отцом 200-балльника Александром Куклиным. Он рассказал, что могло помочь сыну так хорошо подготовиться к экзаменам:

- Тут важна коллективная работа. И родители, и учителя должны помогать. Наш сын дисциплинированный парень и готовился самостоятельно. Мы со своей стороны старались не отвлекать его и создать благоприятную атмосферу дома. Учителя в свою очередь заинтересовали Гошу учебой, и сын смог почти самостоятельно подготовиться.

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