Пассажирка рейса Санкт-Петербург — Новосибирск, возвращавшаяся после лечения онкологии, умерла на борту самолета

Пассажирка рейса Санкт-Петербург — Новосибирск скончалась прямо на борту самолета. Фото: Виктория МИНАЕВА

Пассажирка рейса Санкт-Петербург — Новосибирск скончалась прямо на борту самолета. Рейс вылетел из Питера вечером в понедельник, 20 июня и приземлился в Толмачево уже утром во вторник, 21 июня.

— Во время выполнения рейса Санкт-Петербург-Новосибирск в конце полета скончалась пассажирка, которая возвращалась домой после безуспешного лечения онкологии. Сразу по приземлении в Новосибирске на борт поднялась бригада медиков и другие необходимые службы. Также на борту был врач, но, к сожалению, смерть наступила мгновенно, — пояснили КП-Новосибирск в авиакомпании S7, которой принадлежал самолет. — S7 Airlines выражает искренние соболезнования родным и близким.

Как пояснили КП-Новосибирск в Восточном МСУТ СК РФ, сейчас по данному факту сейчас проводится доследственная проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что транспортная прокуратура проводит проверку после того, как пассажиры рейса «Москва — Новосибирск», аварийно севшего в Барнауле, пожаловались на плохие условия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Новосибирске из-за тумана

Рейс выполнил посадку в Барнауле (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер