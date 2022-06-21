Насыщенный июнь: игры, праздники и необычные конкурсы

Алла Данилевская (слева) вручила награды победителям конкурсов в День России на концертной площадке Михайловской набережной. Фото: Предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

На площадке учебного центра специального назначения Новосибирского военного института определили победителей областного финала военно-спортивной игры «Победа», а на следующий день - лучших в «Зарнице», областной этап которой впервые прошел в нашем регионе. Ребята демонстрировали туристские навыки и уровень строевой подготовки, соревновались в стрельбе, силе и ловкости по основным дисциплинам ГТО. Финалисты «Победы» и «Зарницы» будут защищать честь Новосибирской области на всероссийских соревнованиях.

Ко Дню России Центр патриотического воспитания провел три конкурса: творческий, исследовательский и проектный, в которых приняли участие порядка 3,5 тысячи жителей региона. 12 июня на праздничной площадке на Михайловской набережной подвели итоги и наградили победителей конкурсов «Мой дом - Новосибирская область» и «Пишем историю региона».

СЕМЕЙНЫЙ ФОРУМ

Роль семьи, школ и детских садов, общественных организаций обсудили 16 июня на региональном семейном форуме «Воспитание детей и молодежи - совместная задача семьи и государства».

Директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская выступила модератором круглого стола по теме «Диалог поколений: патриотизм в сознании молодежи и старшего поколения». Она рассказала об опыте взаимодействия старших и младших поколений на примере проектов центра, привела статистику наиболее значимых направлений работы и поделилась актуальными тенденциями в сфере патриотического воспитания. В обсуждении затронули роль воспитания в благополучии детей, вопросы патриотического воспитания в семье, значимость партнерских отношений между педагогами и родителями, различные модели психолого-педагогической культуры родителей.

16 июня на региональном семейном форуме «Воспитание детей и молодежи - совместная задача семьи и государства». Фото: Предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

По словам участников, такие встречи дают возможность делиться опытом, находить новые решения, развиваться. Участие в форуме полезно и родителям, и педагогам.

МЫ ПОМНИМ!

21 июня, накануне Дня памяти и скорби - даты начала Великой Отечественной войны, по инициативе Центра патриотического воспитания в шести районах Новосибирской области прошла акция «Огненные картины». Жители региона зажигали выложенные из 2,5 тысячи свечей тематические картины, посвященные символам Великой Отечественной войны. Огненные картины вспыхнули одновременно в 22.00 как дань вечной памяти.

К этой же дате при поддержке центра была организована онлайн-акция «Свеча памяти», она проходила с 15 по 22 июня. Каждый мог зажечь свечу на сайте деньпамяти.рф. Это не только символ памяти ветеранов Великой Отечественной войны: организатор акции - благотворительный фонд «Память поколений» - выделит за каждую зажженную свечу 1 рубль на оказание медпомощи ветеранам. На интерактивной карте можно увидеть, сколько свечей зажжено в регионах России, и ознакомиться с видеоисториями ветеранов, их воспоминаниями о войне.

До 30 июня продолжается прием заявок от руководителей военно-патриотических клубов и объединений Новосибирской области на участие в конкурсе «На благо Отечества». Проекты направлены на сохранение исторической памяти, подготовку молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и пропаганду здорового образа жизни.

Авторов 40 лучших работ наградят призами от Центра патриотического воспитания, среди которых спилс-карты «Российская Федерация» и «Новосибирская область», маскировочные сети и пневматические винтовки.