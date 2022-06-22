В Общественной палате Новосибирской области обсудили, как сберечь культурно-историческое наследие

Председатель комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Виктор Крикунов. Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

Палата активно работает в направлении сохранения исторической памяти и развития патриотического воспитания, поэтому место выбрали не случайно. В Музее истории Западно-Сибирской железной дороги бережно хранят уникальные экспонаты: пианино главного инженера железнодорожного моста через Обь в 1893 - 1895 годах Григория Моисеевича Будагова, старинные настенные часы станции Обь, печатные машинки по продаже билетов. Главный хранитель фондов отдела по сохранению исторического наследия Западно-Сибирского центра научно-технической информации и библиотек Елена Филатова показала гостям рабочий чемоданчик машиниста паровоза, называемого в народе шарманкой, с юбилейного лунинского трехтысячного паровоза серии ФД. Его в дар музею передала семья заместителя председателя комиссии региональной палаты Геннадия Гуляева. Семейная реликвия принадлежала его тестю Василию Николаевичу Ищенко, который трудился на легендарном паровозе.

Переданный в дар музею рабочий чемоданчик машиниста паровоза. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Заседание открыл председатель комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Виктор Крикунов. Эксперты обсудили принятие законопроекта «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Отметили, что в целом поддерживают законопроект, но передали замечания по вопросу финансирования движения и предложения по изменению его названия.

Специалисты рассмотрели обращение ветерана к председателю региональной Общественной палаты Галине Гридневой. Он просил обратить внимание палаты на место захоронения выдающегося героя Отечества Петра Щетинкина, расположенного в сквере Героев Революции, за зданием филармонии (Дом Ленина). Ветеран отметил неухоженность, заброшенность места захоронения, на верхней части надгробной плиты героя - скол.

В Музее истории Западно-Сибирской железной дороги для членов комиссии и гостей провели экскурсию, гостям показали макеты с двигающимся поездом. Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА

- Указанный акт вандализма на могиле героя - лишь часть проблемы, тянущейся с 2017 года. Еще тогда хотели разработать проект серьезной реконструкции сквера, памятника в виде руки с Вечным огнем и других элементов, но, к сожалению, дело пока не сдвинулось с мертвой точки, - прокомментировал первый заместитель председателя Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и военной службы Евгений Мирошниченко.

Эксперты приняли решение написать обращение начальнику государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елене Медведевой и в мэрию города Новосибирска.

- Считаю, сквер нужно держать в порядке, заботиться о нем, тем более это центр города. Первое - подготовим обращение, второе - направим письмо по этому же вопросу в мэрию, третье - направим письмо ветеранам, чтобы они понимали ход событий, знали, что происходит, - подчеркнул Виктор Крикунов. - Комиссия по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Общественной палаты Новосибирской области ведет целенаправленную планомерную работу в части ознакомления с культурно-историческим наследием Сибири. Проведение выездных заседаний комиссии способствует выявлению подлинных исторических мест регионов нашей страны, расширению географии для проведения практических занятий с молодежью и молодежными формированиями.

От имени Общественной палаты член комиссии Сергей Фунтиков оставил в гостевой книге музея памятные слова благодарности.