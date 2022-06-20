В сельской школе под Новосибирском на переменах можно отдохнуть на пуфиках и сыграть в настолки

Рисунок на стену подбирали такой, чтобы был гармоничным и радовал глаз. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит»

Во время перемены или после уроков здесь можно отдохнуть, почитать книги, сыграть в настольные игры. Организовали современное уютное пространство для детей участники программы «Учитель для России». Часть денег они собрали вместе с ребятами, занимаясь мыловарением, часть вложил «Сибантрацит».

«ОНИ ПРИВНЕСЛИ В НАШУ ЖИЗНЬ СТОЛЬКО НОВОГО!»

Программа «Учитель для России» помогает обеспечить равные возможности образования детям в деревнях и небольших городках. Благодаря ей учителями становятся специалисты из разных сфер. Сначала они проходят летнее обучение, затем два года работают в школах, где не хватает преподавателей. Распределять их стараются не по одному, а командами, ведь в компании друзей-коллег адаптация проходит быстрее. В Беловской сельской школе, к примеру, работают четыре участника программы.

Молодые учителя уедут, а память о них - уютная локация - останется. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит»

- У нас катастрофически не хватало кадров. Но кроме непосредственно преподавания молодые учителя привнесли в нашу жизнь столько нового! И поездки организуют, и акции проводят. Учитель географии придумал мини-проект «Открытки со всего мира». У него очень много знакомых в разных странах, и по его просьбе они почти год отправляли нашим детям открытки. Из этих открыток сделали географическую карту, она теперь висит на первом этаже школы. Наш коллектив - предпенсионного и пенсионного возраста, а молодежь - свежая кровь. Я была на уроках учителей физкультуры, русского и литературы: их слушают. Педагоги нашли общий язык с детьми, подход к ним. Конечно, не сразу, потому что ученики с осторожностью относятся к новеньким, - заметила директор школы Оксана Васильева. - По программе они у нас уже второй год. Скоро уйдут, но останется память - уютное место на втором этаже школы. Они были инициаторами этого благоустройства, а я им помогала, подсказывала, как составлять договоры, как правильно все оформлять.

КРЕСЛА-ГРУШИ И ГРИФЕЛЬНАЯ ДОСКА

Проект обновления рекреации учителя с ребятами подготовили еще прошлой весной. Школьникам до этого просто негде было отдыхать: единственное место, где они могли собраться и посидеть, - диван в холле.

Учителя программы «Учитель для России» вдохновили детей сделать пространство вокруг себя уютнее и красивее. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит»

- Ребята поддержали эту историю, им хотелось, чтобы рекреация была более красивой, функциональной, современной. Часть средств нам удалось собрать самим с командой школьников. Это была благотворительность со стороны наших знакомых, друзей, простых людей, которые видели, что деньги нужны на хорошее дело. Мы не просто собирали донаты, а решили с ребятами варить мыло, делать открытки и отправлять к Новому году, нам потом за это скидывали деньги. Часть денег предоставил «Сибантрацит», потому что работ по обновлению нужно было сделать немало, - рассказала одна из участниц программы «Учитель для России» преподаватель русского языка и литературы Валерия Ивкина.

В рекреации перекрасили стены, пол, девочки из десятого класса продумали дизайн рисунка для украшения одной из стен. Закупили кресла-груши, новые скамейки, столики. А еще - современную детскую литературу, настольные игры и грифельную доску.

- Раньше в рекреации были только лавки и скучные стены: не особо уютно. Затеяли все наши учителя. Когда они рассказали про свою задумку, нас это очень захватило, мы включились в проект, помогали чем могли. Зимой собирали деньги, в благодарность готовили небольшие презенты, мыло, рисовали открытки с приятными словами, поздравлениями с Новым годом. Делали это всем классом, да и вся школа в этом участвовала. Я и все мое окружение очень на это откликнулись, нам было интересно. Над дизайном стены долго думали, рассматривали разные варианты, чтобы сделать ее интереснее, красивее. Старались, чтобы все выглядело гармонично. Так приятно, что получилось воплотить задуманное! Когда понимаешь, что получается менять мир вокруг себя, - это вдохновляет. А еще мы очень будем скучать по нашим учителям! - поделилась десятиклассница Наташа Кузнецова.

ПРОЖИТЬ ОПЫТ ДО КОНЦА

Учитель физкультуры Милена Глухова после окончания программы «Учитель для России» планирует вернуться домой, в Вологодскую область. Продолжит учить ребятишек, но уже на родине. Говорит, этот опыт очень помог вырасти профессионально, она стала более ответственной и открытой.

Ребята за работой. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит»

- Мне кажется, нашей команде очень повезло: дети хорошие и коллектив очень тепло принял. В целом два года как-то быстро прошли. Приятно, что перед своим отъездом мы успели сделать такое важное дело: школьникам теперь есть где с пользой провести время, - считает Милена.

А учитель географии Вячеслав Горев гордится тем, что смог выдернуть ребят из привычной среды, организовать за эти два года мероприятия, которых ему самому не хватало в детстве в его школе. Он даже вел туристический кружок: ребята принимали участие в соревнованиях, занимали первые места.

- Бывали сложности, но мне хотелось прожить этот опыт до конца. Важно было завершить начатые проекты - к примеру, увидеть, какой станет рекреация. Программу «Учитель для России» я считаю максимально современным обучением. За два года учебы и работы в программе я получил гораздо больше, чем за четыре года университета. Знания тут совершенно на другом уровне. В Новосибирской области одним из доноров программы является «Сибантрацит». Благодаря ему в следующем году хотят набрать такое же количество людей, как и в прошлые годы. Вашему региону повезло, потому что не везде есть такие крупные доноры, наборы будущих учителей сокращают, - добавил Вячеслав Горев.

СПРАВКА «КП»

Программа «Учитель для России» реализуется благотворительным фондом «Новый учитель» при стратегическом партнерстве с ПАО «Сбербанк России», благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Институтом образования НИУ ВШЭ. Цель программы - обеспечить равенство образовательных возможностей для детей в разных регионах России. Она предлагает альтернативный вход в профессию учителя для специалистов из разных сфер, а также обучение и поддержку участников в течение двух лет.

В Новосибирской области программу «Учитель для России» поддерживает региональное министерство образования, третий год подряд главный партнер программы - Группа «Сибантрацит». «Сибантрацит» обеспечивает финансирование административных расходов, связанных с запуском программы, включая отбор, дополнительное обучение и переезд учителей в регион, а также выплату дополнительных стипендий педагогам.

Новосибирская область стала вторым из семи российских регионов по количеству педагогов - более 50 учителей работают в 17 школах области в рамках программы развития образования.