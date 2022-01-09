Последние новости на 9 января 2022 года: умер боксер Арест Саакян, самолет из Сибири сгорел в Китае

Аресту было 26 лет. Фото: Светлана ПЕТРОСЯН.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

САМОЛЕТ, ПРИЛЕТЕВШИЙ В КИТАЙ ИЗ НОВОСИБИРСКА, СГОРЕЛ В АЭРОПОРТУ ХАНЧЖОУ

Грузовой самолет Ту-204, прилетевший в Китай из Новосибирска, сгорел в аэропорту Ханчжоу. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет. Известно, что у авиалайнера загорелся грузовой отсек. Самолет восстановлению не подлежит.

НОВОСИБИРСКИЙ БОКСЕР УМЕР ПОСЛЕ УДАРА В ГОЛОВУ НА РИНГЕ В ТОЛЬЯТТИ

Последний бой 26-летнего боксера из Новосибирска Ареста Саакяна прошел 26 декабря — на турнире «Короли Нокаутов» в Тольятти. В восьмом раунде спортсмен получил удар в голову, потерял сознание и больше в себя не приходил. Через 10 дней он скончался. Его похоронят в Армении, рядом с отцом.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ В ЯНВАРЕ ПРОШЕЛ ДОЖДЬ

В Карасукском районе Новосибирской области вместо снегопада, который привычен зимой, пошел дождь. Местные жители в недоумении, ведь совсем недавно в Карасуке было минус 15 градусов, а теперь минус 2. Водители автомобилей в непогоду ездят с включенными дворниками, чтобы лучше было видно дорогу.

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