Новосибирский боксер умер после удара в голову на ринге в Тольятти

Арест был в коме 10 дней. Фото: Светлана ПЕТРОСЯН.

Последний бой 26-летнего боксера из Новосибирска Ареста Саакяна длился 40 минут. 26 декабря он пытался одолеть своего соперника — Игоря Семерникова — на турнире «Короли Нокаутов» в Тольятти. Тогда никто и представить не мог, что для Ареста — обладателя пояса WBC — эти состязания станут последними в жизни. В восьмом раунде спортсмен получил удар в голову, потерял сознание и больше в себя не приходил.

Соревнования, в которых участвовал Арест, транслировались в прямом эфире. Семья спортсмена состязания не смотрела принципиально — сильно переживали за него. Видел трансляцию только дальний родственник: именно он сообщил семье боксера, что произошло на ринге.

Новосибирца с соревнований увезли в больницу, врачи сделали МРТ и провели операцию.

— У Ареста образовалась внутричерепная гематома. Ее удалили, но после операции образовался небольшой оттек. Врачи сказали, если оттек будет спадать, то он выкарабкается. Оперировали два нейрохирурга. Операция была очень тяжелой, но, со слов врачей, она прошла успешно. Мы отправляли заключения врачей другим докторам по всей России. Они казали одно: остается надеется на чудо, — рассказала КП-Новосибирск двоюродная сестра спортсмена Светлана Петросян.

Увы, чуда не произошло: Арест провел в коме 10 дней, но врачи не смогли его спасти. 6 января он умер.

Для всех, кто знал боксера, это стало огромным горем. Они до последнего верили, что парень с таким бойцовским характером сможет выкарабкаться.

— У Ареста есть брат-двойняшка Сурен. Раньше они вместе занимались баскетболом. Однако Арест часто сидел на скамейке запасных. Ему это надоело, и он вместе с другом ушел в бои. Сначала он тренировался в Новосибирске, потом в Москве, а затем в Таиланде. В итоге в ММА он везде занимал первые места, а потом ушел в бокс. Этот переход был ошибкой, — говорят близкие.

Изначально Арест вместе со своим братом-двойняшкой Суреном пошел на баскетбол. Фото: Светлана ПЕТРОСЯН.

Будет ли семья боксера подавать в суд на его противника и организаторов соревнований, пока неясно.

— Пока мы об этом не думали и разговоров таких не было. Мы хотим его достойно похоронить без всяких скандалов, — говорит Светлана Петросян — двоюродная сестра Ареста

Прощание со спортсменом пройдет в Тольятти во вторник, 11 января, по адресу ул. Банькина, 41б, с 12.00 до 14.00. После этого тело транспортируют в Армению. Новосибирца похоронят в Ереване рядом с его отцом.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье и близким спортсмена.

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