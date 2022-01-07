«Папа за всю жизнь ни с кем не дрался»: в Новосибирске забили до смерти 61-летнего охранника

Возле этого магазина на улице Титова мужчину нашли мертвым. Фото: предоставлено Анной Глотовой.

Во дворе на улице Титова в Новосибирске отморозки жестоко расправились с 61-летним мужчиной — Виктором Сигаевым. Его дочь Анна рассказала КП-Новосибирск, что кто-то его жестоко избил. Кем были эти люди и за что забили новосибирца до смерти — неизвестно.

— Я живу с матерью в Криводановке, а папа жил в Новосибирске на Спортивной улице со своей старшей сестрой. Он совсем недавно устроился на работу охранником, но не знаю, куда. 1 января он приехал к нам, подарил подарки, а вечером ему позвонил какой-то Николай — якобы его друг, тоже появился совсем недавно. Я, во всяком случае, слышала про него впервые, хотя мы знаем всех друзей отца. Папа поехал к нему, 3 января ему нужно было на работу. Но 2 января он уже не отвечал на телефонные звонки, а в понедельник утром нам позвонили из Следственного комитета и сказали, что нашли труп за магазином «Богатырь», — рассказала КП-Новосибирск дочь погибшего Анна Глотова.

Семья обратилась к новосибирцам в соцсетях с просьбой помочь в поисках очевидцев драки, но пока безрезультатно.

— Мне написал один молодой человек — он живет недалеко от места, где нашли тело. Следователи рассказали нам, что смерть папы наступила примерно в 10 утра. А он говорит, что в это время 3 января ехал мимо, и ничего за магазином не видел. Надо просматривать камеры. Я не помню, чтобы папа за свою жизнь с кем-то дрался. Он всегда был неконфликтный, позитивно настроен, недругов у него не было, — говорит Анна.

В СУ СК России по Новосибирской области проводят доследственную проверку:

— 3 января 2022 года в следственные органы регионального следственного управления поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Титова, 35/1 в Ленинском районе города Новосибирска обнаружено тело 61-летнего мужчины. На место происшествия незамедлительно прибыли следователь территориального следственного органа, сотрудники полиции, проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

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