«От боли потерял сознание, челюсть сломана»: 10-летнему мальчику прыгнул на лицо школьник на горке в Новосибирске

Врачи отвезли третьеклассника в больницу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧП произошло в ЖК «Тулинка» в Новосибирске: там на горке пострадал 10-летний мальчик. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы произошедшего.

- 10-летний мальчик был на горке без родителей: он живет в соседнем доме, мама наблюдала за ним из окна, - рассказала КП-Новосибирск очевидица Виктория - она в тот момент тоже была на горке с детьми. - Ребенок вел себя спокойно, не ссорился ни с кем, ничего не нарушал, когда скатывался.

Третьеклассник почти скатился, но в самом конце ледовой дорожки случилась беда: другой мальчик, с которым они даже не были знакомы, прыгнул ему на лицо.

- Второй ребенок был крупнее и старше: хотел ли он так подшутить или просто оступился, пока неясно. Но когда он прыгнул на ребенка, то упал на горке и заплакал, - описывает произошедшее Виктория. - Пострадавший мальчик, которому прыгнули на лицо, от боли потерял сознание и покатился до самого конца горки. Во двор сразу же в слезах выбежала его мама.

Перепуганные взрослые, которые были возле горки, сразу же кинулись на помощь ребенку и стали вызывать «Скорую помощь». А школьника, который прыгнул на мальчика, увела домой девочка, вместе с которой он катался.

- Пострадавший мальчик очнулся примерно через две минуты, еще до приезда медиков. , - продолжает Виктория. - Потом врачи «Скорой помощи» увезли его в больницу.

Предварительный диагноз врачей - перелом челюсти, сотрясение мозга.

- Сначала мальчик даже ходить не мог, но сейчас ему лучше, врачи дают хороший прогноз, - говорит Виктория. - Мы с его мамой постоянно на связи.

Сейчас во всей этой истории разбирается полиция: правоохранители проводят проверку, со школьником, который прыгнул на ребенка, беседуют инспекторы ПДН.

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