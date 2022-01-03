«Моего сына хотели продать на сайте объявлений»: в Новосибирске мама третьеклассника пожаловалась на травлю в школьном кружке

Мальчик проходил в кружок 4 месяца. Фото: предоставлено Надеждой.

Мама новосибирского школьника пожаловалась на буллинг. Она уверяет, что ее сына травят, а администрация учреждения ничего не делает. «Все это происходит при учи теле на занятии, что самое ужасное. Учитель не вмешивается», — возмущается женщина. Подробности истории в материале КП-Новосибирск.

9-летний Елисей* с трех лет посещает разные кружки и секции. Сейчас мальчик сильно увлекся конструированием и мама решила его отдать на робототехнику.

Сначала школьнику все понравилось. Фото: предоставлено Надеждой.

— Мы учимся в общеобразовательной школе и нам принесли листовки с рекламой кружка в соседнем лицее. Сын захотел и записался. От первых занятий он был в восторг е, а потом началось что-то непонятное, — рассказала КП-Новосибирск Надежда, мама Елисея.

По словам женщины, трое мальчишек, учащиеся в лицее, начали дразнить ребенка.

— Причина, что он учится в обычной школ е, а они а лицее. Мне сын когда пожаловался, я не обратила внимания. Второй раз Елисей рассказал, что дети начали его дразнить и обзывать китайцем. Я снова не стала вмешиваться, а дальше только хуже. Ребенка стали еще больше оскорблять и пытались ударить куском штукатурки от стен ы. Шутили, что он но сит лифчик. Говорили, что его вообще надо на сайте объявлений выставить и продать, — рассказывает женщина.

Школьника начали травить. Фото: предоставлено Надеждой.

Надежда написала о ситуации директору, в ответ ей предложили скидку на обучение.

— Они не захотели говорить с учениками и их родителями, а порекомендовали смени ть филиал. Мне это не нравится. Эта школа близко к нам и удобно добираться, а не ездить по пробкам на другой конец город а, — возмущается мама школьника.

Ответ школы. Фото: предоставлено Надеждой.

Надежда описала свою ситуацию в том числе в интернете, на сайте отзывов Flamp. Администрация кружка там же ответила на претензии:

— По сложившейся ситуации можем сказать, что мы безусловно на вашей стороне и всегда на стороне клиента. В процессе разбирательства не были обнаружены подтверждения тому, что были какие-то физические нападки между участниками группы. Мы с вами согласны, что образовательный процесс должен быть комфортен и безопасен для всех участников занятий, но, к сожалению, не все поддается контролю. Например, то, что происходит вне занятий. Дети при ходят на занятия один раз в неделю и конечно у них уже сформировано поведение, кто-то с кем-то уже дружит и привык общаться определенным образом со сверстниками. Педагог со своей стороны старается пресекать нарушение дисциплины на уроках, делая устные замечания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Vibe