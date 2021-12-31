Бойкая школьница и бабуля из TikTok: каким был 2021 год в Новосибирске

2021 год простым не назовешь. Фото: соцсети.

2021 год в Новосибирске был богат на самые разные события: мы от души радовались хорошим новостям и переживали, когда случалась беда. Эти 12 месяцев простыми не назовешь, но они точно запомнятся.

ЧП ГОДА

Взрыв на заправке

14 июня 2021 года взорвалась АЗС по адресу: Гусинобродское шоссе, 60: пострадали минимум 24 человека, среди них были девятилетний ребенок и двое пожарных, которые первыми прибыли на место происшествия. Причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при сливе топлива из газовоза в стационарную емкость.

Из-за взрыва пострадали более 20 человек. Фото: Евгений КОЧКИН

РАЗРЫВ ГОДА

Бузова бросила Манукяна

За отношениями этой парочки больше года следила вся страна: то они отдыхали вместе горах, то купались в море, то устраивали романтические свидания. Но в январе 2021-го Ольга Бузова после расставания в слезах рассказала в Инстаграме, что Давид Манукян ее бил. И попросила тех, кто поддерживает ее, отписаться от Давы. Мама экс-жениха в ответ обвинила Ольгу в пьянстве. А сам Манукян после этого скандала расплатился с долгами. Такой вот финал у этой истории…

На этом снимке Ольга и Давид еще счастливы вместе. Фото: www.instagram.com/buzova86

МАМА ГОДА

Родила пятерых за два года

Жизнь большой семьи Виктории Алексеевой стала популярной в Инстаграме, как «Санта-Барбара» в телеэфире 1990-х. Благодаря процедуре ЭКО сибирячка родила трех дочек, и врачи заявили: больше женщина иметь детей не сможет. Но наперекор всем диагнозам Виктория забеременела, хотя сама совсем того не ждала, и на свет появились двое здоровеньких мальчишек. И теперь дома у сибирячки маленький детский сад.

Виктория Алексеева даже не мечтала, что станет многодетной мамой. Фото: www.instagram.com/3trio_mama

ПРИМЕР ГОДА

92-летний врач больше полувека лечит пациентов

Почетный врач Михаил Егорович Иванцов до сих пор на боевом посту, несмотря на свой солидный возраст - недавно доктору стукнуло уже 92 года. Целых 60 лет жизни врач посвятил пациентам и до сих пор спасает жизни. А в свободное время стоит на голове, ходит на лыжах и участвует в марафонах.

Михаил Егорович ходит на лыжах. Фото: Личный архив.

АНГЕЛ (ИЛИ ДЕМОН?) ГОДА

Моргенштерн подарил подростку-инвалиду коляску с премии Муз-ТВ

Моргенштерн проникся историями детей со страшным генетическим заболеванием - спинально-мышечной атрофией (СМА). А на премии Муз-ТВ певец шокировал публику, появившись на красной дорожке в инвалидном кресле. Многие его тогда не поняли. Возможно, зря. Рэпер искренне помогает детям со всей России, а 15-летнему подростку из Новосибирска Тимуру Андрюшину подарил то самое легендарное инвалидное кресло с премии Муз-ТВ. Встретились музыкант и подросток из Сибири в Москве: Моргенштерн сам приехал к мальчику на своем кадиллаке.

Моргенштерн встретился с Тимуром. Фото: Предоставлено Тимуром Андрюшиным.

КРУГОСВЕТКА ГОДА

Яхта сибиряков застряла в Тихом океане из-за ковида

Супруги Клочковы с двумя дочками отправились в кругосветку 7 лет назад, но из-за коронавируса попали в беду. Почти за 3 месяца после отправления из Тасмании сибиряки ступали на землю только раз - на необитаемом атолле Суворова. Все страны в Тихом океане, кроме Фиджи, закрыты для моряков. У путешественников кончались запасы провианта, а просьбы к другим странам не давали эффекта. В итоге семью все-таки приняли на Таити, а после сибиряки отправились во Владивосток.

Семья сейчас плывет во Владивосток Фото: Личный архив.

БЛОГЕР ГОДА

91-летняя бабушка взорвала TikTok

В начале года семья Бондаренко поехала в село Малиновое Озеро в Алтайском крае, чтобы поздравить Татьяну Григорьевну - бабушку мужа - с 91-летием. Вместо фотографий правнучка наснимала видео, для монтажа подобрали песню «Бабушка, спой мне колыбельную» и выложили в Сеть. Видео получилось милое, невестку Иру до слез пробрало. Буквально за час ролик набрал 7 тысяч просмотров, а за сутки - 150 тысяч. Следующее видео с бабой Таней набрало уже 21 миллион просмотров, а невестка благодаря ей стала популярным блогером.

Татьяна Григорьевна - настоящая звезда соцсетей. Фото: Личный архив.

ЮРИСТ ГОДА

Десятиклассница засудила школу за травлю и разбитое лицо

Лада Хмелькова в шестом классе попала в неприятную историю. Девочку травила одноклассница: сначала просто толкала, а потом нанесла пять ударов кулаком и разбила лицо. Педагоги обвинили отца девочки, мол, он сам избил дочь на глазах учителей. Пришлось менять школу и идти в суд: доказывать, что отец не виноват. Для этого старшеклассница выучила законы, составила иск и сама выступала на суде. В итоге отсудила 15 тысяч рублей.

Лада сама выступала в суде. Фото: Предоставлено героиней публикации.

ДАЧА ГОДА

Вдохновилась Гарри Поттером

Дарья Левина - фотограф, который проводит сказочные фотосессии в стиле Гарри Поттера, Джейн Остин и викторианской весны. Даже купила дачный домик у пенсионерки под Новосибирском и превратила ее в маленький уголок из романа Джоан Роулинг. Снимки девушки впечатлили пользователей Инстаграма, а европейские писатели, представители модных брендов и журналов теперь заказывают фото для обложек.

Как вам такая дача? Фото: Предоставлено Дарьей Левиной.

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