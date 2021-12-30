Загадала и сбылось: три истории, которые заставят поверить в чудо новогодней ночи

Сибиряки точно знают, что новогодние чудеса случаются. Фото: личный архив.

Впереди — самая необыкновенная ночь в году, которая дарит каждому немного волшебства. По крайней мере, в этом уверены герои наших невероятных новогодних историй.

ЗАГАДАЛА СЫНА НОВЫЙ ГОД

7 лет назад Анастасия Новикова, 27-летний SMM-специалист из Новосибирска, встречала Новый год с тревожными мыслями. За несколько дней до праздника она оказалась в больнице.

— Мы с будущем мужем Данилом познакомились у друзей в марте 2014 года. Сразу поняли, это любовь, и уже через три месяца стали жить вместе. Мы уже думали о свадьбе, хотели ребенка, заранее подбирали имя. Но желанная беременность не наступала, а за несколько дней до Нового года мне стало плохо на работе и понадобилась помощь врачей, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Настя и ее супруг мечтали о ребенке.

Новый год Настя встречала вместе с Данилом. И когда 31 декабря пришло время загадывать новогоднее желание, девушка точно знала, о чем попросит под бой курантов.

— Раньше я никогда не загадывала желания. А тут загадала — родить ребенка. Просто произнесла это про себя и никому не говорила, — признается девушка.

После новогодних каникул у Насти начались совсем другие заботы: она начала готовиться к свадьбе, которая была назначена на 14 февраля. А примерно через неделю после торжества Настя снова стала неважно себя чувствовать.

— Меня немного тошнило, были непонятные ощущения, — описывает свое состояние девушка. — И как раз в это время мне надо было идти на плановое гинекологическое УЗИ: врачам нужно было удостовериться, что со мной все в порядке. Муж привез меня в клинику, дожидался меня с приема.

Сын стал для пары новогодним чудом. Фото: личный архив.

Во время процедуры врач ничего не говорила, а у Насти почему-то внезапно сорвался с языка вопрос: «Я не беременна?».

— По логике ни о какой беременности в тот момент и речи идти не могло: организму еще надо было восстановиться. И тут врач удивленно говорит: «У вас уже срок 8 недель!» Она ведь мою карту не видела! Я несколько секунд слова сказать не могла от неожиданности и радости, — признается Анастасия.

Осенью у пары родился сын Илья. Сейчас мальчику уже 6 лет, и каждый Новый год с ним для Анастасии и ее супруга — самый счастливый. А главная забота — выбрать подарок для своего маленького новогоднего чуда.

ИМЯ МУЖА ВЫТЯНУЛА ИЗ-ПОД ПОДУШКИ

Ася Фарафонова проводила новогодние каникулы с семьей. И решила повеселить себя и близких — устроить в Рождество гадание на жениха.

— Нужно было написать на листочках разные мужские имена, положить их под подушку, а утром вытянуть один листочек. Считается, какое имя вытянешь — так и будут мужа звать, — рассказала КП-Новосибирск Ася.

Девушка встретила Тимофея через год после гадания. Фото: личный архив.

Тогда сибирячке было 18 лет, за полгода до гадания она рассталась со своей первой любовью — Денисом. Его имя она тоже написала на одном из листочков. А остальные имена подсказали мама и сестра.

Наутро сибирячка стала вытягивать листочки из-под подушки, и первым именем, которое выпало, было имя того самого бывшего парня — Денис. Девушка решила, что надо достать вторую бумажку.

— Выпало имя Павел, — продолжает Ася. — У меня был знакомый с таким именем, но я была уверена, что у нас с ним ничего быть не может. Поэтому решила вытянуть бумажку третий раз —на ней было имя Тимофей.

Ася с мужем и сыном. Фото: личный архив.

Хотя Ася и зарекалась, но небольшой роман у них с Павлом случился. Правда, длился совсем недолго. А Тимофей появился в жизни девушки через год: познакомились в компании общих друзей. Но на этом мистика не закончилась.

— Когда мы уже вместе встречали Новый, 2010 год, я под бой курантов написала на бумажке: «Хочу родить ребенка в этом году». Потом эту бумажку сожгла, пепел стряхнула в лимонад и выпила его, — вспоминает сибирячка.

Уже в мае 2010 года Ася узнала, что беременна, и малыш появился на свет 31 декабря.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Пророческий солдатик

Катя Гришняева встреча Новый год с семьей подруги в Алтайском крае: ближе к бою курантов пришли еще гости, и одна из знакомых предложила погадать.

— Она принесла с собой мешочек с разными фигурками и предложила погадать: какую фигурку вытянешь, то в следующем году и случится. Я вытянула солдатика, подумала: «Странно, никаких знакомых военных у меня нет», — вспоминает Катя.

Тот самый солдатик, которого вытянула Катя. Фото: личный архив.

А уже в Крещение девушка поняла, что фигурка все-таки оказалась пророческой. Она познакомилась с парнем-контрактником Павлом: парень мыл за рулем попутки, на которой Катя добиралась домой после праздника. И с того дня они не расставались.

Про историю с новогодним солдатиком Паша узнал, когда Катя перевозила свои вещи к нему. Среди них и была эта пророческая новогодняя игрушка.

Катя и Павел в этот Новый год расскажут дочке об истории солдатика. Фото: личный архив.

— Паша рассмеялся, что на него он совсем не похож. А я вот верю в этот знак, — признается Катя. — Каждый год теперь мы вешаем на елку эту игрушку как талисман.

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