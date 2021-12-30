Три тигра и нечто загадочное: что поймала фотоловушка на самой кошачьей территории России

Кто это нам попался?. Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

Махнуть из Новосибирска в Приморье в национальный парк «Земля леопарда», чтобы поставить фотоловушку - вдруг к году Тигра получится снять символ 2022? Мы - два журналиста КП-Новосибирск - рванули на Дальний Восток. Туда-обратно - 12 тысяч километров по железной дороге. Фотография тигра стоит того, подумали мы.

Дорога в национальный парк «Земля леопарда». Фото: Виктория МИНАЕВА

Но переживали: а если ничего не выйдет? Если фотоловушка будет стоять вхолостую? Национальный парк ведь огромный, зверью есть где разгуляться. Но все равно загадали: если до 1 января тигр попадется, значит, год будет счастливым и для «Комсомолки», и для наших читателей. Рисковое пари с природой, правда? Но нам повезло!

Вместе с сотрудниками национального парка наши журналисты поставили фотоловушку. Фото: Даниил ГОНЧАРОВ

НЕОПОЗНАННЫЙ ЗВЕРЬ

И вот перед Новым годом сотрудники нацпарка проверили фотоловушку КП-Новосибирск, и на ней оказались десятки снимков.

Фотоловушка от «Комсомолки» оказалась фартовой: в нее попался целый зоопарк! Фото: Виктория МИНАЕВА

- Нам очень повезло, - вместе с нами порадовалась фотографиям начальник отдела по связям с общественностью нацпарка «Земля леопарда» Мария Окулова. - Фотоловушки чаще всего фиксируют самых распространенных у нас копытных - пятнистых оленей. Так произошло и в данном случае. Но тут она зафиксировала еще и других животных. А главное - в объектив попали амурские тигры.

Эти дальневосточные красавчики трижды прогуливались перед нашей скрытой камерой. Так что миссия выполнена! Удача наколдована!

Тигры облюбовали тропу возле камеры. Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

Но давайте вместе по порядку рассмотрим нашу фотодобычу.

Мы еще ехали из парка в отель, а из ловушки уже «вылетела птичка». Случилось это в полседьмого вечера. В темноте зверя так просто и не разобрать.

Только мы уехали, а в ловушку уже попала первая добыча. Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск

Хорошо, что на снимке у него горят глаза. Засекайте время и соревнуйтесь с друзьями, кто найдет первым. Кстати, берите на вооружение как игру для компании. В новогодние праздники - самое то!

Кажется, это косуля. Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

Через два дня мимо ловушки прошелся пятнистый олень. Неплохое начало, как считаете? Аппаратура только поставлена, а зверье уже ловится.

Мы ждали не только пятнистую, но и полосатую добычу… Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск

Еще два дня - и перед объективом позирует упитанный кабан. Просто огромная мохнатая хрюкающая гора. Даже если бы ловушка не сняла тигра, мы были бы рады видеть это зверье.

Было бы свинством не попозировать перед нашей камерой. Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

Кстати, кабан потом привел на эту поляну целую компанию. На совместную фотоссесию.

Хрюкающая компания. Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

А ночью произошло что-то загадочное. Камера сделала в темноте несколько кадров. Но вот разобрать, что на них, журналистам КП-Новосибирск пока не удалось.

Зверушка мимикрировала под сугроб. Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

Призываем вас, читатель, в помощь. Здесь точно кто-то есть. Но кто?

ПРИВЕТ, ПОЛОСАТЫЕ!

После этого перед ловушкой снова и снова появлялись обитатели нацпарка, оставляя нам свои портреты. Датчик движения заметил даже белочку, так что и она попала в кадр.

Найди белочку. Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

Тигры долго обходили нашу поляну стороной. Но все-таки поздним вечером 20 декабря большая красивая кошка прошла мимо. Был час до полуночи, но тигра прекрасно видно даже в темноте.

Привет! Мы тебя ждали! Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

То ли зверь рассказал приятелям, что фотографироваться - совсем не страшно, то ли место оказалось удобным для прогулок - через три дня фотоловушка сняла еще одного хищника. Тоже - поздним вечером.

Еще один ночной гуляка. Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

Звери будто узнали, что на поляне их ждет бесплатная фотоссесия.

Черная белочка тоже решила попасть на электронные страницы «Комсомолки». Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

Некоторые приходили на совместное фото.

Олени на поляне возле фотоловушки. Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

А 26 декабря еще один тигр попал в кадр утром. Красавчик! Считаем, что это отличная примета, которая сулит нам с вами счастливый год.

Очередной фотогерой в «полосатом купальнике». Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

ИМЯ У ТИГРА - КАК У ТЕРМИНАТОРА

Учитывая, что в нацпарке «Земля леопарда» обитает 41 взрослый тигр, нам удалось снять каждого 14-го. Кстати, ученые уже установили личности наших фотогероев.

- Все три тигра на фото - разные. Это два самца T 83M и Т 37М, а также самка T 2F. Самец Т 37М и самка T 2F - старожилы этих мест, у них уже есть общее потомство. Обоим не менее 8 лет, так как год их первой фиксации на этом участке национального парка - 2015-й. А T 83M - молодой самец, впервые отмеченный вместе с матерью в 2019 году. Первая фиксация была в нескольких километрах. Ученые предполагают, что сейчас он находится в поиске своего участка и здесь оказался проходом, - разъяснила КП-Новосибирск Мария Окулова.

Не удивляйтесь, все тигры в нацпарке обозначены буквами и номерами. Имен у них нет. Но давайте исправим это упущение, а? Давайте придумаем имя самому юному из героев наших снимков, а то T 83M звучит как название устаревшей модели Терминатора.

Оказывается, у тигров нет имен! Надо это исправить! Фото: Фотоловушка КП-Новосибирск.

Итак, объявляем конкурс! С вас - имя для тигра. Редакция КП-Новосибирск вместе с сотрудниками «Земли леопарда» выберет 10 лучших вариантов. 24 января мы опубликуем их для всеобщего голосования. Итоги подведем 31 января - в канун года Тигра.

Ваши варианты присылайте на WhatsApp «Комсомолки» 8-923-145-11-03. Не забудьте написать пароль «С годом Тигра!» А также пишите варианты в комментарии к этой статье.

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