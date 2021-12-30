«Когда-то в меня тыкали пальцем, теперь многие завидуют»: мастер маникюра на инвалидной коляске стала чемпионкой по жиму лежа в 45 лет

Женщина на коляске накачала руки и стала звездой спортзала. Фото: Предоставлено Ольгой Халявиной

Жительница Новосибирска Ольга Халявина оказалась в инвалидном кресле после страшного ДТП. 5 лет провела в больницах, но травма ее не сломила, она выбралась из депрессии. В 40 лет решила брать новую вершину — пошла в спортзал. О необычной судьбе, силе воли и упорстве одной женщины — в материале КП-Новосибирск.

«Я ИСТЕРИЛА, ПЛАКАЛА»

К жительнице Новосибирска Ольге Халявиной в 45 лет пришла вторая молодость — спортзал, путешествия, свой бизнес и моложавые поклонники. Живет она с девизом: «Другой жизни не будет, стараюсь все выжать из этой». При этом свою первую молодость Ольга встретила в инвалидном кресле и с депрессией.

— Я родилась в поселке Березники Иркутской области, окончила школу и мечтала стать адвокатом. Всю жизнь была спортивной, но попала в страшное ДТП — автомобиль упал с обрыва, меня отвезли в реанимацию. Многочисленные переломы, разрыв спинного мозга и черепно-мозговая травма. Врачи сотворили чудо, но 5 лет я провела в режиме «больница — дом — реабилитация». Только на позвоночнике сделали четыре операции! Я оказалась в инвалидном кресле, у меня началась депрессия, я годами не выходила на улицу, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Халявина.

Мастер маникюра оказалась способной штангисткой. Фото: Предоставлено Ольгой Халявиной

Тяжелое время для Ольги пришлось как раз на конец 1990-х: тогда в больницах не было интернета, а из всех программ реабилитации — только массаж и ЛФК. Чтобы хоть как-то морально себя поддержать, Ольга много читала, вязала и переводила тексты, бралась за любую работу. Чуть позже подруги стали вытаскивать девушку гулять, вместе боролись с депрессией. Особенно заботилась мама, а сестра Людмила через несколько лет позвала переехать в Искитим.

— У меня была мечта — своя квартира, и я стала работать на это. Научилась маникюрному мастерству. Делала ногти на дому, распространяла косметику, торговала одеждой — и в итоге смогла переехать и купить себе квартиру в пятиэтажке под Новосибирском. Уже в Искитиме я встретила инструктора спорткомплекса «Заря» Людмилу Богатыреву. Так я вернулась в спорт, стала заниматься теннисом — в общем, стала активисткой местного отделения Всероссийского общества инвалидов, — говорит Ольга Халявина.

В тренажерном зале Ольгу считают королевой жима. Фото: Предоставлено Ольгой Халявиной

КОРОЛЕВА СПОРТЗАЛА

Два года назад у мастера маникюра начала болеть спина, и она решила походить в спортзал уже с другой целью — подкачать мышцы. Выбрала продвинутую тренажерку на первом этаже и приехала заниматься. Тренер «Сектора Силы» Владимир решил проверить, чего хочет необычная ученица.

— Вова попросил пожать руку, а потом говорит: «Хватит! Все-все, отпусти». Он тогда еще не знал, что без сильных рук на коляске никуда. Сказались годы подъема по пандусам. Тренировались и до пандемии, а после снятия запретов вернулись к программе, стали отрабатывать жим лежа. Это был успех! Сперва я выступила на Sibir Power Show в Красноярске, потом победила на «Пара Крым» — всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Я весила 69 килограммов, а жму от груди больше 55 килограммов. Это была победа в абсолютном весе, — вспоминает Ольга Халявина. — Тренер был в восторге, а мужики завидовали.

Вдобавок к спортивным успехам женщину выбрали председателем общества инвалидов в Искитиме как главную активистку. Также Ольга съездила в Санкт-Петербург на Всероссийский конкурс красоты «Невская краса», поменяла квартиру, купила инвалидное кресло за 170 тысяч. Сильная женщина признается: мужским вниманием не обделена, в спортзале ее рукопожатие называют «королевским».

Женщина переживает вторую молодость и советует никогда не опускать руки, добиваться всего самим . Фото: Предоставлено Ольгой Халявиной

— Мужчины вниманием окружают — и на работе, и на улице. А когда-то в родном Березовске на меня смотрели и тыкали пальцем. Теперь как у всех: мы выбираем — нас выбирают. Я открыта к общению, всего добилась сама и даже с маникюром уложу в армрестлинге любого. Мечтать не перестала, теперь у меня новая цель — сесть за руль автомобиля и справиться со своими давними страхами, — добавляет Ольга Халявина. — Бывают, конечно, минуты грусти. Но я всегда знала: нужно выходить из зоны комфорта, добиваться всего самой, читать книги и стремиться за мечтой, просить помощи и не бояться, что откажут.

Ольгу выбрали главой Искитимского общества инвалидов. Фото: Предоставлено Ольгой Халявиной

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