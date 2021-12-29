Что изменится в Новосибирске с 1 января 2022 года: увеличат маткапитал, пенсии и плату за детсады

Рассказываем, какие изменения ждут новосибирцев с Нового года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Что изменится в Новосибирске с 1 января 2022 года — важный вопрос, который волнует жителей региона. Обо всех нововведениях начала нового года читайте в нашем материале.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

В каждом регионе ежегодно устанавливается сумма прожиточного минимума. В Новосибирской области в 2022 году он повысится до 12 775 рублей (на 491 рубль). Прожиточный минимум пенсионера в 2022 году составит 10 987 рублей, то есть по сравнению с прошлым годом вырастет на 609 рублей. Для работающих граждан прожиточной минимум вырастет на 904 рубля и достигнет 13 959 рублей. Для детей увеличится на 509 рублей — до 13 238 рублей.

КАК ИЗМЕНИТСЯ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Сумма капитала на помощь семьям с детьми вырастет в 2022 году. Фото: Архив "КП"

В 2022 году материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции, а не по прогнозной. Таким образом, в распоряжении родителей, которые еще не потратили средства сертификата, будет больше денег. Размер маткапитала для семей с первенцами — 483 882 рубля, при рождении второго ребенка — 639 432 рубля. Если семья вообще не получала маткапитал (например, первый ребенок родился до 2020 года), то после рождения второго ребенка она получит 639 432 рубля.

Точный размер индексации маткапитала будет известен после 31 января 2022 года. По предварительным данным, размер капитала на первого ребенка составит около 503 тысяч рублей, на второго — около 665 тысяч рублей.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПЕНСИЯ И КОМУ БУДЕТ ПОЛОЖЕНА

Пенсии проиндексируют на 5,9%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января 2022 года на 5,9%. В Новосибирской области минимальный размер пенсии будет соответствовать прожиточному минимуму — 10 987 рублей. Тем, чья пенсия недотягивает до этого размера, назначается ежемесячная социальная выплата. Право на пенсию в 2022 году получают женщины в возрасте от 56,5 года и мужчины в возрасте от 61,5 года.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

За «коммуналку» в январе новосибирцы будут отдавать столько же, сколько в предыдущие полгода. Изменения произойдут в июле 2022-го — платежи вырастут на 5,19%.

На данный момент стоимость кубометра холодной воды составляет 20,35 рубля, кубометра горячей — 117,9 рубля, 1 Гкал тепла — 1505,98 рубля, вывоз ТКО региональным оператором «Экология-Новосибирск» — 439,62 рубля за кубометр.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ПУШКИНСКУЮ КАРТУ

Всем обладателям Пушкинской карты в первый день нового года поступит 5000 рублей. Эту сумму можно будет потратить до 31 декабря 2022 года. Если на карте оставались деньги с 2021 года, они не прибавятся к этой сумме, а «сгорят».

ПОДНИМЕТСЯ ПЛАТА ЗА ДЕТСАДЫ

Родителям придется платить больше за место в детском саду. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоимость обучения в муниципальных детских садах вырастет. Ежедневная плата за одного ребенка в группе младше 3 лет вырастет с 100 до 115 рублей, в группах старше 3 лет — с 120 до 135 рублей.

Изменения коснутся также малоимущих и многодетных семей. Для них день пребывания в детсаду ребенка младше 3 лет будет стоить 57,5 рубля, старше 3 лет — 67,5 рубля.

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