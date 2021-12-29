Такси в Новосибирске на Новый год 2022: цены, во сколько обойдется поездка в другой город

Поездка на такси в новогоднюю ночь обойдется недешево. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во сколько обойдется такси в Новосибирске в Новый год 2022 — важный вопрос, который волнует сибиряков. 31 декабря метро закроется в полночь, а общественный транспорт закончит работу в 23.00. Кроме того, на 31 декабря синоптики прогнозируют морозы до -20, поэтому поездка на такси в праздничную ночь может стать единственным вариантом передвижения.

Стоимость поездки зависит от продолжительности пути, погоды, часа пик. Влияет на цены и то, будет ли поездка по городу или междугородняя, будут ли перевозиться питомцы и дети.

Тариф «Эконом» у популярных агрегаторов такси в Новосибирске: — «Яндекс. Go»: 7 минут, 2,5 км пути — 89 руб.; далее по городу — не более 7 руб./км, за пределами города — не более 14 руб./км

— «Ситимобил»: 6 минут, 2 км пути — 82 руб.; далее по городу — не более 7 руб./км, за пределами города — 20 руб./км

— Maxim: 2 км пути — 100 руб.; далее по городу — не более 13 руб./км, за пределами города — 15,5 руб./км

— Uber: 4 минуты, 2 км пути — 69 руб.; далее по городу — от 7 руб./км, за пределами города — от 14 руб./км

— Gett: 7 минут, 2,5 км пути — 89 руб.; далее по городу — от 7 руб./км, за пределами города — от 14 руб./км

По оценкам экспертов, в новогоднюю ночь за такси придется заплатить почти в 1,5 раза больше, чем обычно.

— В праздничные дни, не только в новогодние, спрос на такси традиционно повышается. При этом алгоритмы любого из агрегаторов повышают стоимость поездок: чем выше спрос, тем выше стоимость. По нашим оценкам, рост составит 30 — 40%. Отметим, что несколько лет назад повышение в новогоднюю ночь составляло 100%. В этом году, учитывая работу алгоритмов агрегаторов, двойных тарифов не ожидается, — сообщила КП-Новосибирск председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

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