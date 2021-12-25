Андрей Шимкив: «Конкуренция – это всегда толчок к развитию»

Андрей Шимкив встретился с журналистами. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

В Новосибирске состоялась итоговая пресс-конференция, на которой глава регионального Законодательного собрания рассказал представителям прессы о том, как проходила работа высшего и единственного законодательного органа государственной власти Новосибирской областив уходящем году.

– Мы год отработали в новом составе. У нас 25 депутатов новых пришло, из них 7 человек – до 35 лет. Но молодежь уже влилась в нашу работу, они задают вопросы, работают в комиссиях и комитетах, поэтому год был вполне продуктивным и я готов ответить на ваши вопросы, – сказал Андрей Шимкив, выступая с приветственным словом.

ТРИ ГЛАВНЫХ ЗАКОНА ГОДА

Один из вопросов, которые задали Андрею Шимкиву был о том, какие три закона, принятые Законодательным Собранием региона в уходящем году, стали, на его взгляд, самыми значимыми.

– Конечно, один из главных документов – это бюджет. Мы в Новосибирской области уже привыкли, что его на протяжении многих лет принимают единогласно, и все хорошо. Но это очень щепетильный труд и для депутатов, и для правительства, и для нас с губернатором, – отметил глава Законодательного Собрания.

Не менее важными документами, по его мнению, стало ограничение трат бюджета по концессии – сейчас максимальный порог расходов по этому направлению составляет не более 2,5% от объема собственных доходов региональногобюджета,–а такжезакон об особо охраняемых природных территориях, который защищает зелёные зоны в черте города от застройки и вырубки.

COVID – ЭТО НАВСЕГДА?

Обсуждение затронуло и одну из самых «горячих» тем последних двух лет – эпидемию Covid-19. Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли риски, что инфекция «останется с нами навсегда», АндерйШимкив выразил надежду, что рано или поздно с пандемией удастся справиться.

– Я уверен, что это закончится и мы вернемся к нормальной жизни. Конечно, маски и другие ограничительные меры уже надоели. Но все-таки многие меры, которые сейчас принимаются – и QR-коды, и прививки – они необходимы.Какие бы неудобства они не вызывали, но нам придется с этим жить и принимать какие-то меры, – поделился мнением спикер.

Также председатель Законодательного Собрания призвал новосибирцев не пренебрегать вакцинацией, и сообщил, что сам он уже дважды ревакцинировался.

ВОПРОС С МУСОРНЫМ РЕГОПЕРАТОРОМ БУДЕТ РЕШЕН

Многие присутствующие журналисты задавали вопросы о ситуации с мусорным регоператором. Напомним, компания «Экология-Новосибирск» на сегодняшний день является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Однако, за прошедший год его работа вызвала ряд нареканий – в частности, недовольство вызывали нарушения графика вывоза мусора и задолженности перед транспортными компаниями, занимающимися вывозом ТКО.

– Это очень актуальный вопрос не только для каждого депутата, но и для каждого жителя Новосибирской области. Мы изначально допустили стратегическую ошибку, потому что конкуренции не было никакой. А конкуренция – это всегда толчок к развитию. Во многих регионах по несколько регоператоров, в некоторых регионах Сибирского федерального округа их до семи. И в случае каких-либо затруднений люди могут просто сменить оператора, – рассказал Андрей Шимкив.

Он также отметил, что на данный момент запущена процедура расторжения контракта с ООО «Экология-Новосибирск».

– Посмотрим, как это будет происходить. Мы планируем рассмотреть этот вопрос на следующей сессии 3 февраля, потому что ситуация напрягается, многие компании-перевозчики уходят на банкротство. Этот вопрос сложный, и его необходимо решать, – заключил спикер.

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ – В ПРИОРИТЕТЕ

Ещё один вопрос, который интересовал журналистов – это строительство школ в регионе. По словам Андрея Шимкива, наиболее остро эта проблема стоит в сельских районах области.

– Если мы в городе Новосибирске хоть как-то решаем эту проблему, то в сельской местности сложнее. Но все же я могу сказать, что в последние годы мы начали строить школы в селах.

По его словам, в Новосибирске по программе концессии сейчас строится 6 школ, а также есть федеральная программа, которая позволяет осуществлять строительство школ вне концессии.Также по программе концессии построены школы в Сузунском и некоторых других районах области, и кроме того, осуществляется капитальный ремонт зданий школ, замена окон и коммуникаций.

– В селах нужно строить школы. Нужно использовать все возможности, которые у нас есть. Но на село необходимо обращать внимание, – заключил Андрей Шимкив.

ПОМОЩЬ АГРАРНОМУ СЕКТОРУ

Проблемы села затронуты не только в контексте строительства школ. Андрей Шимкив также озвучил свою позицию относительно развития инфраструктуры села и поддержки занятостив аграрном секторе.

– Мы обратились к федеральному правительству по поводу кредитов на обеспечение инфраструктуры сельских районов. Наше обращение приняли, сейчас его прорабатывают. Если говорить о приоритетных направлениях инфраструктуры, которые мы будем развивать – это газификация, дороги и водоснабжение, – рассказал председатель Законодательного собрания.

По его словам, в первую очередь проекты будут реализовываться в тех районах, которые наименее обеспечены необходимой инфраструктурой.

Также он отметил высокую потребность в квалифицированных специалистах в реальном секторе экономики – причем как в промышленности, так и в аграрном секторе.

– В строительстве и сельском хозяйстве сейчас даже простые рабочие, не говоря уже о специалистах, – на вес золота. Не хватает агрономов, ветеринаров. Когда я вижу это, мне даже удивительно слышать, что у нас есть безработица, – отметил спикер.

По мнению Андрея Шимкива, лучший способ привлечь квалифицированные кадры в эти сектора – это создание комфортных условий труда и обеспечение достойной заработной платы.

Подводя итоги встречи, спикер поблагодарил присутствующих и отметил, что пресс-конференция прошла продуктивно и было затронуто немало интересных вопросов.

– Я хочу вам сказать огромное спасибо за нашу совместную работу. И я вас уверяю, мы будем работать, пройдем все трудности, все пандемии, и все сложные вопросы обязательно будут решены, – сказал Андрей Шимкив.