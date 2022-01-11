Новосибирского волонтера обвинили в краже щенка хаски, которого она спасла из-под машины

Юлия нашла малыша в ноябре. Фото: предоставлено Юлией Анциферовой

Есть старая пословица: «Не делай добра — не получишь зла». В таком положении оказалась 31-летняя хозяйка приюта для бездомных животных Юлия Анциферова из Новосибирска. Сначала она отдала щенка, похожего на хаски, местной жительнице, полагая, что это те самые «добрые руки», но вскоре новая хозяйка обвинила волонтера в краже. Как такое могло случиться, выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

БЫЛ НА САМОВЫГУЛЕ

Юлия уже 10 лет спасает и пристраивает брошенных животных. Так и в прошлом году, в ноябре, она со своей мамой нашла щенков, в роду которых явно есть хаски, в одном из заброшенных сараев в частном секторе Новосибирска.

— Мы принесли их домой и начали лечение. Обработали от блох и клещей, накормили, помыли. Разместили во всех социальных сетях объявления о том, что ищем щенкам новых хозяев. На такой пост и откликнулась Евгения. Малыши оказались симпатичные, очень уж похожи на оригинал породы. Евгении понравился щенок-мальчик, и она захотела забрать его к себе в частный дом, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Анциферова, хозяйка и волонтер приюта-передержки.

Женщина приехала за щенком сама, ей выдали памятки о том, как ухаживать за питомцем. Чуть позже волонтер приехала домой к хозяйке щенка и сама сделала ему все прививки. А затем стало происходить что-то неладное.

Щенок не раз сбегал от хозяйки. Фото: предоставлено Юлией Анциферовой

— Я состою в общесоседском чате поселка, где живет Евгения: у нас там дачный участок. За пару дней до Нового года я увидела фотографии юного хаски и сообщения из серии «чей щенок один гуляет?» Присмотрелась и поняла, что это наш! — продолжает женщина. — Особенного значения этому не придала: мало ли, убежал и вернулся.

«ЛЕЖАЛ ПОД ДОМОМ ВЕСЬ В КРОВИ»

Однако 4 января 2022 года Юлии позвонили соседи и сказали, что в поселке нашли окровавленного щенка хаски. Он сидел, испуганно поджав ушки, под недостроенным домом. Женщина тут же поехала на место.

— Я попросила людей, звонивших мне, зайти к Евгении. Дома ее не оказалось, и мы сделали вывод, что щенок уже давно на улице один. Я дозвонилась до нее, а в ответ услышала только грубые слова, что она не знает, где щенок, и вообще не собирается перед нами отчитываться, — вспоминает тот день волонтер.

Хаски сбила машина. Фото: предоставлено Юлией Анциферовой

Когда Юлия приехала на место и увидела щенка, то была в ужасе. У него была сломана лапа, изо рта шла кровь. Женщина сгребла пса в охапку и помчалась в ветеринарную клинику.

— По дороге я встретила Евгению, сказала ей, что малыш у нас. В ответ — тишина. У меня не было времени ждать ответа, потому что собаке становилось хуже прямо на глазах, — говорит Юлия. — В клинике выяснилось, что у щенка был перелом лапы, сразу же сделали операцию. Малыш был спасен.

«ВЫКРАЛА ЕГО ИЗ КЛИНИКИ»

Юлия была уверена, что сделала доброе дело. Щенка хаски пришлось оставить в клинике под наблюдением врачей. Неприятный сюрприз ждал ее на следующий день: когда она приехала проведать малыша, его там не оказалось.

— Врачи сказали, что приехала Евгения и забрала щенка. При этом мы частично оплатили лечение. После этого на связь ни она, ни ее родные не выходили. А на следующий день я узнала, что на меня написали заявление в полицию, — возмущается зоозащитница.

Юлия оплатила лечение. Фото: предоставлено Юлией Анциферовой

Евгения обвинила Юлию в краже щенка и требует возбудить уголовное дело, чтобы волонтер возместила моральный ущерб в размере 10 тысяч рублей.

Вот выдержка из заявления:

— Щенок был передан мне в середине ноября прошлого года. Я осуществляла за ним нужный уход. 4 января, когда меня не было дома, он убежал и попал под машину. Об этом узнали сотрудники приюта и забрали мою собаку без моего ведома и в мое отсутствие. Полагаю, что у сотрудников приюта для животных возник преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего мне. Прошу провести проверку и наказать виновных.

Юлия Анциферова составила встречное заявление с требованием привлечь Евгению к ответственности за жестокое обращение с животным.

Корреспондент КП-Новосибирск пыталась связаться с Евгенией, чтобы узнать ее точку зрения на конфликт, но хозяйка пса не идет на диалог.

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