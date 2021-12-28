Жительница Мордовии ищет в Новосибирской области брата — циркового мотоциклиста

Мужчина уехал из Мордовии в 2000 году. Фото: предоставлено Верой КОСЫНКИНОЙ

Жительница Мордовии ищет в Новосибирской области своего брата Юрия Ивановича Косынкина, родившегося 16 ноября 1966 года. Мужчина уехал из родного села Пермиси на заработки и перестал выходить на связь. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

«НЕ ОБИЖАЙТЕ МАМУЛЮ»

Юрий родился в селе Пермиси Республики Мордовия. До 2000 года жил на родине, а после уехал вместе с мотоцирком на заработки в Казахстан.

— Брат работал в этом цирке — ездил на мотоцикле в металлическом круге. Когда он с труппой уехал, сначала постоянно писал письма. Потом познакомился с девушкой и переехал в Барнаул, в Алтайский край, — рассказала КП-Новосибирск Вера Косынкина, сестра Юрия.

Юрий постоянно писал письма сестре. Фото: предоставлено Верой КОСЫНКИНОЙ

Все это время мужчина держал сестру в курсе своих передвижений. Писал, что устроился лесорубом, однако все равно жаловался, что денег не хватает, и просил родственницу немного помочь финансово. Еще одна проблема Юрия — у него не было документов, во время переездов он где-то потерял паспорт и восстанавливать его не планировал, вроде как и не нужен он ему был.

— Вот одно из его последних писем: «Я уже 17 лет без паспорта, но меня все участковые знают. Где я только не побывал в Алтайском крае… Вероника, не обижайте мамулю. Всем большой привет», — цитирует женщина строчки из письма. — После этого Юра написал, что дети его возлюбленной освободились из тюрьмы. Мол, теперь ему в этом доме места нет и из этой квартиры пришлось уйти.

«РАБОТАЛ ЗА ТАРЕЛКУ СУПА»

Письма от брата перестали приходить в 2013 году. Тогда Вера и забила тревогу. Звонила на сотовый телефон — недоступен. Нашла даже в социальных сетях сожительницу брата, но та была не в курсе, где он.

— Я обратилась за помощью к волонтерам-поисковикам. Им удалось узнать, что в 2013 году Юра фигурировал в полицейских сводках Советского района города Новосибирска. За что его задерживали, неизвестно. Потом выяснили, что Юру видели в Черепаново, — говорит Вера.

В небольшой городок под Новосибирском отправился знакомый женщины. Показал фотографию местным, и они узнали мордовца.

— Местные жители рассказали, что видели моего брата вместе с бродягами. Они ходили по дворам и искали работу. Где-то дров наколют, где-то по хозяйству помогут. Их за это кормили. Получается, он работал за тарелку супа. Почему домой не вернулся, у нас помощи не попросил — мы не знаем, — вздыхает Вера.

Обращение зарегистрировали. Фото: предоставлено Верой КОСЫНКИНОЙ

Женщина написала заявление, и Юрия объявили в розыск. Пока никаких результатов это не дало.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Юрия Ивановича Косынкина, родившегося 16 ноября 1966 года, сообщите, пожалуйста, по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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