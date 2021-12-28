«Животные ели друг друга»: новосибирцы спасают 50 голодных кошек из квартиры одинокой учительницы

За 5 лет женщина расплодила в квартире 50 кошек. Фото: Предоставлено зоозащитниками

Одинокая учительница-пенсионерка подобрала коробку с котятами. Сострадание к животным в итоге превратилось в неуважение к соседям. Детеныши подросли и расплодились, за 5 лет семейство кошек выросло до 50 ртов. В квартире хаос: вонь, грязь, кормить живность нечем. Котов и соседей в итоге пришлось спасать зоозащитницам.

ТУАЛЕТ — ВЕЗДЕ

Все началось примерно 5 лет назад, именно тогда бывший педагог подобрала на Центральном рынке коробку с котятами. Принесла домой в многоэтажку, что в паре кварталов от рынка. Годы шли, кошки множились, ведь стерилизовать их женщина не могла — денег не хватало. Вскоре денег перестало хватать и на еду питомцам, а также кончились силы: хозяйка уже не могла содержать квартиру в чистоте, ее отвоевали кошки.

Животные голодали и ходили в туалет по всей квартире. Фото: Предоставлено зоозащитниками

Когда соседи поняли, что повлиять на ситуацию никак не могут, вызвали зоозащитниц. Ольга и Наталья уже несколько лет занимаются пристройством кошек. В начале ноября знакомые скинули им адрес квартиры, которая в буквальном смысле отравляла жизнь всему подъезду.

— Хозяйка квартиры — женщина около 60 лет, поначалу она показалась адекватным человеком. Раньше она преподавала, но к старости осталась жить одна и решила спасать котиков. Чтобы попасть в квартиру, мы купили корм и предложили хозяйке помощь, она нехотя нас впустила, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Ольга.

Внутри творился настоящий ужас: животные ходили в туалет везде, где хотели. Все коты были истощенные, больные — с ушными клещами и глистами. Волонтерам с трудом удалось найти телефон дочери женщины, но девушка ответила равнодушием, так как не общалась с матерью и даже не знала о ее проблеме. В конце концов бывшая учительница согласилась пройти лечение в больнице, она явно в нем нуждалась. Но 50 кошек на трое суток оказались на пороге голодной смерти.

Зоозащитники вылечили большинство котов, стерилизовали и приучили к лотку. Фото: Предоставлено зоозащитниками

ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ 15

Волонтеры экстренно начали пристраивать питомцев. Писали во все группы, размещали посты в соцсетях, и за месяц удалось найти дом для 35 животных. Зоозащитники смогли вакцинировать и откормить тощих кошек.

— Хозяйка квартиры когда-то даже пыталась стерилизовать животных, но в ветклиниках ей насчитали огромные суммы, а пункты льготной стерилизации она не нашла. Дочь палец о палец не ударила, хотя запах стоял на весь подъезд, экскременты годами впитывались в пол квартиры. Из последних пометов выжил только один котенок — остальных съедали голодные собратья, — продолжает Ольга.

Насколько известно зоозащитницам, дочь хозяйки квартиры хочет оставить женщину на длительное лечение в клинике, а живность в квартире ее не интересует. Волонтеры мечтают спасти еще 15 котов и кошек, которые буквально являются заложниками злополучной квартиры, для этого зоозащитницы готовы помочь будущим хозяевам с лечением и перевоспитанием животных. Также женщины пристраивают уже спасенных кошек в добрые руки.

Уважаемые читатели, если вы готовы прийти на помощь, позвоните в редакцию по телефону 8-923-145-11-03, мы передадим ваши контакты волонтерам.

4 года жители дома на улице Депутатской борются с заядлой кошатницей. Фото: Предоставлено местными жителями

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сантехник сбежал в ужасе

Похожая квартира есть и в другом доме на улице Депутатской. Там в четырехкомнатной квартире сейчас обитают 40 кошек. Соседи тоже не могут справиться с соседкой.

— У нас даже зимой в подъезде все окна настежь — настолько все пропахло кошками. Хозяйка их вроде бы заботливая: подбирает котят с улицы, стерилизует, лечит. Но в квартиру даже участкового не пускает. В коридоре у нее мы насчитали более 10 кошек, а что внутри — даже не вообразить. Однажды туда заходил сантехник — вышел в шоке с криком: «Никогда не отправляйте меня в этот дом!» Говорил, внутри все загажено, — поделилась с КП-Новосибирск местная жительница.

Хозяйка кошек — одинокая женщина чуть за 40 лет, содержит животных в четырехкомнатной квартире. С соседями на контакт не идет. Что же делать людям, которые живут в одном подъезде с подобными кошатниками? Зоозащитники уверены, что только льготная стерилизация и пристройство животных поможет решить проблему. Однако юристы советуют судиться.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юристы считают, что жильцы могут выселить неприятных соседей, но для этого нужно привлекать управляющую компанию и Роспотребнадзор.

— Подобного рода квартиры попадают под уголовное дело о жестоком обращении с животными, так как 50 кошек в одной квартире нарушают все мыслимые нормативы содержания. Подобные суды сложные, но инициировать выселение этих граждан можно. Жилищный кодекс обязывает выполнять требования общежития в многоквартирном доме, если человек не выполняет их, квартира будет продана, собственница выселена, а вырученные деньги частично покроют расходы, — сообщил юрист Михаил Жуков. — Доказывать это должна управляющая компания, но для замеров стоит привлекать Роспотребнадзор.

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