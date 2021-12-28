Новосибирской выставкой про «ненужный Норильск» и «мост в никуда» заинтересовался депутат

Мост на остров авторы выставки не считают достижением. Фото: Виктория МИНАЕВА

В новосибирском культурном центре «ЦК 19» прошла выставка «Практика места». Часть экспонатов – фотографии городских видов, инфраструктурные объекты. Подписи и аннотации к ним – довольно специфические.

В частности снимок норильских домов подписан словами «ненужные города», а изображение моста на остров Русский авторы выставки сопроводили определением «Мост в никуда».

Даже охрану государственной границы организаторы выставки комментируют саркастичной аннотацией: «Сакральность государственной границы - одна из самых живучих советских мифологем, которую активно формировала пропаганда с начала 1930-х годов».

Норильск. Вероятно, автор сознательно выбрал менее привлекательные виды, чтобы сделать снимки. Фото: Сергей НОВИКОВ/Максим ШЕР, перефото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.

Руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков отметил художественные плюсы выставки. Но указал на минус, который «важнее всех плюсов».

- Общий тон выставки и так называемый тренд: все плохо, депрессия, жуткое недовольство страной (Россия) и родным городом (Новосибирск), - прокомментировал Ашурков в Facebook.

Мост на остров Русский. Для многих – гордость, но не для создателей выставки. Фото: Сергей НОВИКОВ/Максим ШЕР, перефото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.

Депутат Горсовета Новосибирска и руководитель общественного движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов написал о выставке так:

- Депрессивные фотографии полуразрушенной инфраструктуры советского периода, провокативные подписи. Стихи о смерти в обрамлении фотографий Новосибирска. Не обошли стороной организаторы и инфраструктурные проекты постсоветской России, делая акцент на их бессмысленности. Все это создавало вполне определенную атмосферу безнадеги. Впрочем, судя по буклету, раздававшемуся на открытии мероприятия, именно такого эффекта и добивались ее организаторы.

Антонов также выложил видео, которое записал на выставке. На нем активисты дискутируют с представителями выставки и спрашивают, бывали ли в центре выставки, благодаря которым хотелось бы любить Родину. В ответ на это представитель выставки со смехом отвечает:

- Ну, мы же не занимаемся пропагандой.

Ростислав Антонов намерен разобраться, кто и как финансирует выставку. В том числе – из-за рубежа. Запрос на эту тему депутат направил в мэрию Новосибирска.

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