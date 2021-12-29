Каток СГУПСа: тестируем один из самых больших открытых катков Новосибирска

Сгупсовский каток расположен прямо за главным корпусом железнодорожного вуза. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Каток СГУПСа - один из самых больших открытых катков Новосибирска. Пока мороз не кусается, самое время покататься на коньках, размять косточки, надышаться свежим холодным воздухом. Наш журналист проверила качество льда на катке СГУПСа, а также выяснила, насколько комфортен каток для посетителей.

КАТОК СГУПСА: ЧТО, КОГДА И СКОЛЬКО СТОИТ

Сгупсовский, или ниижтовский каток любят многие жители Калининского района. Он расположен прямо за главным корпусом Сибирского государственного университета путей сообщения. Дойти до него можно с остановки «Горбольница» буквально за 5 минут.

Каток СГУПСа - один из самых больших в городе. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Летом это большое футбольное поле для студентов СГУПСа, а зимой здесь вовсю катаются на коньках. За льдом тщательно следят: ежедневно чистят и заливают. График работы: в будни с 17.00 до 22.00, в выходные с 13.00 до 22.00.

Вход со своими коньками без ограничения по времени, для взрослых - 120 рублей, для детей до 10 лет - 70 рублей. Прокат коньков для взрослых - 200 рублей в час, для детей до 10 лет - 100 рублей в час. Если коньки затупились, не проблема - здесь их заточат за 130 рублей.

Со своими коньками вход дешевле и без ограничений по времени. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

У студентов и работников СГУПСа немало привилегий. На вузовский каток со своими коньками их пускают бесплатно, а прокат и заточка для них с существенной скидкой. Вообще, университет серьезно вкладывается в спортивное развитие. Тут и мощный спортивный комплекс, и бассейн, и уйма секций на любой вкус - и все это бесплатно для студентов и работников вуза.

ТЕСТ-ДРАЙВ КАТКА СГУПСА

Чтобы не быть голословной, я решила протестировать качество льда этого катка и на своей шкуре испытать, так ли тут хорошо, как говорят.

Вечером в воскресенье желающих покататься оказалось немало. Прохожу в раздевалку: здесь можно оставить в гардеробе обувь, сумки, при желании можно переодеться в более легкую спортивную форму. Очередь до гардероба и пункта проката движется быстро, нареканий к работникам нет. Зашнуровываю свои коньки, сдаю обувь в гардероб - и вперед, на лед. К слову, в раздевалке очень тепло. Тут есть где отогреть ноги и руки.

А на льду - красота! Горят фонари, играет музыка, народа много, но из-за большой площади нет ощущения, что ты килька в бочке. Лед гладкий, ехать комфортно.

Старшеклассницы из 76-й школы любят этот каток за атмосферу. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Подъезжаю к стайке школьниц. Спрашиваю, как их сюда занесло. Девчушки говорят, что ходят сюда регулярно. Любят именно этот каток за хороший лед и атмосферу. Выяснилось, что они уже в 11-м классе. Спрашиваю, куда поступать планируют: «Знаете, что студенты СГУПСа катаются тут бесплатно?» Они смотрят на меня серьезно и отвечают: «Знаем конечно! Но для того чтобы сюда поступить, нужно быть о-о-очень умным!»

Мимо меня с бешеной скоростью проносится зрелая пара. За ними несмелыми прерывистыми шажками осторожно катятся студенты (не местные). В центре катка родители держат за руки малыша, а он пытается вырваться и поехать самостоятельно.

На катке много родителей с ребятишками. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Нашлись тут и студенты СГУПСа. Такое ощущение, что они на катке ночуют. Или что коньки у них приросли к ногам: носятся, выписывают кренделя, да так уверенно и красиво, что залюбуешься!

Я накаталась до онемения пальцев на ногах. Знаю, что так нельзя, но очень уж не хотелось уходить. Отогрела ноги на теплых трубах в раздевалке и решила, что сюда стоит вернуться. Причем не раз.