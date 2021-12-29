Кадиллак за долги: УК «СПАС-Дом» нашла управу на злостных неплательщиков

Новенькие «Соболя» уже выезжают на аварийные вызовы. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Управляющая компания «СПАС-Дом» этим летом дважды становилась лауреатом межрегионального конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» в сфере ЖКХ. О том, как здесь работают, несмотря на пандемию, а также об активном ремонте и обновлении автопарка нам рассказал генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом» Евгений Малай. А еще «Комсомолка» узнала, как здесь добились справедливости и что стало с владельцем дорогого кадиллака, который задолжал коммунальщикам 120 тысяч рублей.

«ВКЛАДЫВАЕМ СИЛЫ И ДЕНЬГИ»

Новая команда в УК «СПАС-Дом» работает 2 года и 4 месяца. За это время удалось реорганизовать компанию, частично омолодить кадры, обучить персонал, чтобы работать эффективнее и профессиональнее. Кроме этого, много сил и денег было вложено в капитальный, текущий, восстановительный и неотложный ремонт. Компания обслуживает 626 домов. Общий штат группы компаний - 896 человек.

Евгений Малай с двумя наградами межрегионального конкурса в сфере ЖКХ. Фото: Предоставлено ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом»

- За прошлый год общий объем выполнения составил порядка 300 миллионов рублей с учетом капитального ремонта. В этом году уже вложено 330 миллионов, и это еще не окончательная цифра. С учетом последних двух сумасшедших, в хорошем смысле слова, лет прогнозируемый объем работ на следующий год оценивается уже порядка 200 миллионов. Мы вкладываем в ремонт серьезные деньги, ведь наш фонд, скажем так, зрелый: средний год рождения дома - 1975-й. Есть дома и 1937 года, а моложе 2000-х у нас всего 6 домов. Фонд не молодеет, поэтому работы очень много, - объясняет Евгений Малай.

Еще в конце 2019 года здесь запустили программу ремонта подъездов: беспроцентное кредитование работ.

- Собственники собирают деньги в течение года, но мы не ждем, пока эта сумма наберется полностью, а приступаем к работе сразу же. Жители некоторых домов, где мы делали ремонт, отчисляли деньги в течение двух лет. Дома же старые, а ремонта как такового в них никогда и не было. А человек хочет заходить каждый день в чистый, светлый, красивый подъезд и выходить на чистое, светлое, красивое крыльцо. Мы установили очень много входных групп (козырьки, входная, тамбурная двери). Двери нам поставляют подрядчики, к тому же у нас есть собственный цех металлообработки, который тоже делает очень неплохие двери, урны, красивые лавочки, козырьки. Сейчас мы сами стали изготавливать цокольные окна, которые соответствуют всем нормам. Кроме этого, у нас запущена программа по организации площадок накопления ТКО. Из старых, ободранных площадок мы делаем закрытые, открытые, ручные, полуавтоматические, автоматические, на кодовых ключах - любые варианты на вкус жителей, - перечисляет Евгений Малай.

Управляющая компания «СПАС-Дом» этим летом дважды становилась лауреатом межрегионального конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» в сфере ЖКХ. Фото: Предоставлено ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом»

НОВЕНЬКИЕ «СОБОЛЯ»

Новая команда управляющей компании выбрала немного другой формат работы с людьми. Здесь администрация обращается к людям лицом, а не поворачивается спиной. К примеру, в наследство руководству достались разбитые уазики 2006 года с миллионным пробегом. Несмотря на дикие цены на автомобили, здесь приняли решение обновить автопарк аварийной службы.

- В этом году с учетом всех реалий нашего автопрома технику пришлось собирать по всей стране. Одна машина из Новосибирска, одну пригнали из Рязани, а сегодня наши водители получают машину в Челябинске. Это новые машины из газовских салонов - полноприводные «Соболя». Мы выбрали именно их из-за того, что они оборудованы по последним правилам: отдельно в закрытом кузове можно разместить сварочное оборудование, инструменты, а бригаду - в салоне, в тепле. Наши водители безумно довольны, потому что пробираться по снегопаду на высокой полноприводной машине - просто счастье, - улыбается Евгений Малай.

Собственные тракторы быстро убирают снежные завалы. Фото: Предоставлено ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом»

Общий парк машин в компании - 8 единиц, скоро будет 9. Здесь предпочитают не брать машины в аренду, а пользоваться своими. Хоть это и не всегда выгоднее экономически, зато обеспечивает управляемость и оперативность.

- Нам важно оперативно реагировать на запросы людей. Еще раз повторю: жилой фонд на наших участках немолодой. На левом берегу мы обслуживаем Заточку, одна машина там дежурит круглосуточно, в Кировском районе у нас филиал аварийной службы, две аварийки в Ленинском районе - РДС-1 и РДС-2, в Кировском районе - РДС-3 и две аварийно-диспетчерские службы на правом берегу, - говорит Евгений Малай.

Кроме новых машин для аварийной службы в хозяйстве появился и новый трактор с ковшом 1,2 куба.

- В прошлом году купили два юрких мини-погрузчика МКСМ. В этом году взяли трактор побольше, я сам его опробовал, мне очень понравилось. Он закреплен за левым берегом. Зимой мы стараемся чистить снег своими силами, но во время снегопадов, конечно, нанимаем дополнительную технику. Летом используем свои тракторы, чтобы возить землю на клумбы, песок в песочницы. Еще у нас теперь есть своя дробилка. После обрезки веток деревьев, чтобы их никуда не возить, мы измельчаем их в мульчу - и народ в очередь за ней выстраивается с мешками. Только так развозят по дачам на подсыпку! - рассказывает наш собеседник.

ОШТРАФОВАННЫЙ КАДИЛЛАК

По словам управляющего директора, за квартиру не платят в основном люди с достатком. Бабушки платят в первую очередь - такова статистика.

- Когда мы пришли в эту компанию, дебиторка здесь была очень большая. В январе 2020 года мы создали претензионно-договорной отдел, основной задачей которого было в рамках правового поля работать с дебиторской задолженностью. Отдел заработал в полную силу, там 11 человек. Результаты потрясающие: за период пандемии сбор был больше 100% - рост дебиторской задолженности полностью остановили. Причем работаем демократично, у нас есть большой объем соглашений о реструктуризации долга. А сегодня у нас первая ласточка - арестовали первую машину, кадиллак, за долг 120 тысяч рублей. Только теперь жилец опомнился и бегает ищет деньги. Мы оформили документы, подали в суд. Далее приставы наложили арест на движимое имущество и укатили кадиллак на штрафстоянку, - описал Евгений Малай беспрецедентный для Новосибирска случай. - Вообще, наша политика: повышение собираемости денег за счет повышения качества работы, услуг. Проведя достаточно большой объем ремонтных работ, мы заметили, что люди стали больше и вовремя платить. Они видят, что для них стараются, видят результаты, и появляется понимание того, что они платят за реальное улучшение своей жизни. За два с лишним года от нас ни один дом не ушел. Потому что люди видят, как у нас и как - у других.

Евгений Малай: счастья и удачи всем в 2022 году! Фото: Предоставлено ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом»

С ПРАЗДНИКОМ!

Желаю всем жителям нашего города и области в первую очередь здоровья, всегда хорошего настроения, вкусных апельсинов, холодного шампанского! Чтобы не было морозов, чтобы снега зимой было не очень много. Пусть перехода через 0 будет как можно меньше, чтобы сосульки на крышах не нарастали. Счастья и удачи всем в 2022 году!

Евгений МАЛАЙ, генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом».

СПРАВКА «КП»

Компания обслуживает 626 домов. Общий штат группы компаний - 896 человек. Управляющие компании «СПАС-Дом» присутствуют во всех районах города, кроме Калининского, Октябрьского, Советского и Первомайского. В связи с пандемийными ограничениями личный прием жителей пока не ведется, но на сайте, в большом разделе «Вопрос - ответ», все можно решить удаленно. Раздел ведут три человека и очень оперативно отвечают на все запросы жителей. Около 75 - 80% работников УП привиты или переболели. Компания организовывала на базе дирекций левого и правого берегов выездные прививочные кампании, куда, кроме сотрудников, могли прийти вакцинироваться и обычные жители.