Главная елка Новосибирска 2022: что в ней изменилось в этом году

В центре кроме елки уже можно увидеть снеговые скульптуры. Фото: Виктория МИНАЕВА

Площадь Ленина уже украшает главная елка Новосибирска 2022. В этот раз праздничное дерево не заменяли, а установили то, что закупили в прошлом году. Обошлась елка городу тогда почти в 5 миллионов рублей, а везли ее к нам из Подмосковья. Но новогоднюю красавицу приодели: докупили еще около 2 тысяч шаров, снежинок и гирлянд на 300 тысяч рублей.

Старые дома на улице Ленина засверкали гирляндами. Фото: Виктория МИНАЕВА Фото: Виктория МИНАЕВА

Хоть никаких сюрпризов в украшении елки не появилось, однако в оформлении все-таки нашлись свежие элементы.

Рестораны тоже украсили свои дворики. Фото: Виктория МИНАЕВА

— Каждый год елку оформляют вручную, и в этот раз флористы и дизайнеры украсили ее немного по-другому. Цветовая гамма сохраняется та же — красно-золотая, а наполнение меняется. Часть игрушек и гирлянд прежние, часть — другие. Например, всегда меняют большие елочные шарики, — рассказала «КП» — Новосибирск» вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Старые дома на улице Ленина засверкали гирляндами. Фото: Виктория МИНАЕВА Фото: Виктория МИНАЕВА

Традиционно рядом с елкой расположился ледовый каток с пунктом проката коньков и теплыми раздевалками, а в сквере оформлены праздничные аллеи. Правда, закрылся каток, едва проработав один день — его пообещали открыть снова, как только в городе установятся холода и прекратятся снегопады. Позади елки горит подсвеченный фасад оперного театра — вечером здесь исполняется световая увертюра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.