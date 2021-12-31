Опоздали, потеряли мешок и забыли загадки — как мы работали Дедом Морозом и Снегурочкой

Дед Мороз и Снегурочка были вакцинированными. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Мы — журналисты — не только мышкой по столу водить умеем да кнопки нажимать. Можем и аниматорами поработать. Костюмы есть, артистизма — хоть отбавляй. Даже QR-коды имеются. Может, клиенты оценят это конкурентное преимущество? Айда, дедморозить!

ЗДРАВСТВУЙ, ЕЛКА, QR-КОД!

Год назад мы уже промышляли перед праздником. Тогда козыряли справкой о наличии антител. Теперь наши аргументы еще круче — пущенный в кровь «Спутник V». Отметим это в объявлении.

«Дед Мороз со Снегурочкой поздравят Вас и Вашу семью с наступающим Новым Годом. С нас — красочные костюмы, волшебный праздник и веселые игры. Боитесь, что мы болеем? Покажем свои QR-коды. Мы привиты и заботимся о здоровье наших клиентов».

Используем свое конкурентное преимущество. Фото: скриншот

Закидываем текст с фоточкой на сайт объявлений и ждем. И ждем. И ждем…

Телефон молчит неделю, вторую… Наконец — клиент:

— Хочу заказать на 29 число. Мальчику — 6 лет. Миша. Ни разу к нему Дед Мороз не приходил, вы у нас первые будете. Приедете на полчаса?

Куда ж мы денемся? Конечно, приедем.

— Ань, у нас прошлогодний сценарий где?

— Не помню уже… Потерялся где-то.

Придется заново: ныряем в интернет в поисках новогодних развлечений для малышни. Листаем страницы глобальной паутины — проходим заочный мастер-класс по развлечению ребенка. Берем на вооружение конкурс «нарисуй снеговика», загадки и вспоминаем песню «в лесу она росла».

БОРОДА ТЕБЕ В РОТ!

Ехать — 10 километров. Машину вызвали за час. Если что — пораньше приедем.

— Не-е-е, — с ухмылкой протягивает водитель. — Раньше точно не будем. Вы в окно посмотрите — весь город стоит.

Мы еще не знали, что поездка затянется. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Это факт! Новосибирск сковали такие пробки, что хоть пешком иди. Навигатор беззаботно объявил нам, что добираться будем полтора часа. Сидим и нервничаем: первый заказ, а мы опаздываем.

Снегурочка нервно смотрит на часы, Дед Мороз сплевывает синтетику — искусственная борода упорно лезет в рот.

С приличным опозданием водитель, наконец, высаживает:

— Приехали.

СНЕГУРОЧКА — РУКИ-НОЖНИЦЫ

— Сейчас маме ребенка позвоним. Она подарок вынесет, ты его в мешок клади.

— В мешок? А где мой мешок? Кажется, он остался на работе…

— Вадим, ты что! За пазуху подарок прятать собираешься?

Как назло, нитка попала в иглу лишь с тысячной попытки​. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Бежим в ближайший магазин.

— Скажите, у вас мешка не найдется, а? Красного. Пожалуйста.

— Мешки есть, сколько угодно. Только не красные. Синие вам сгодятся?

— Да хоть зеленый — сейчас не до хорошего, — просим мы и радуемся, что так быстро решил проблему.

Но тут продавец выкладываем рядом с кассой товар, и мы понимаем широту нашего фиаско. Мешки-то — под мусор. Шестилетний ребенок, может, и не поймет подвоха, а вот мама его точно выгонит нас. А мешки нам на головы наденет.

Спасибо, что устроить швейную мастерскую нам разрешили прямо в магазине​.

Топаем в соседний магазин.

Есть полиэтиленовые пакеты. Это не вариант. Есть чемоданы. И вот — подарок судьбы. На крючке, аккуратно сложенный болтается чехол для чемоданов. Чесслово, даже не знали, что такие бывают. Как раз — красненький!

— Хороший чехол, удобный, — одобряет наш выбор продавец. — Даже дырочки под колесики есть.

О, боги, дырочек нам в мешке не хватало. Вы бы видели это чехол — он с этими отверстиями на трусы смахивает. Огромные, словно на Шрека шиты.

Теперь можем открывать фабрику по производству новогодних шоперов​. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Деваться некуда — покупаем чехол, иголку и нитки. Придется Снегурочке быстро швейное дело освоить и превратить «трусы» в сказочный мешок. Заодно берем в магазине мишуру и скотч — надо ж как-то украсить эту красную авоську.

«Я — ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Думали, к нашему приходу мальчишка повзрослеть успеет. Явились на позже. Но, ничего, дошколенок нас заждался.

Встретил в костюме «айронмэна» Тони Старка.

— Я — железный человек! — Сразу объяснил нам Миша, если, вдруг, мы не догадались. И для убедительности сделал хук по воздуху.

«Если облажаемся — точно наваляет», — подумал Дед Мороз, но вслух сказал:

— Какой у тебя красивый костюм. Ох-хо-хо… А покажешь свои любимые игрушки?

— Любимые? Это Майнкрафт! — Объявил железный Миша.

От участия в компьютерных играх мы отказались и постарались вернуть беседу в русло нашего сценария.

Елочку осмотрели, снеговика порисовали…

— Миша, а давай мы тебе загадки загадаем, — продолжаем мы свое дело.

— Давайте, — воодушевился паренек.

Дед Мороз полез было в карман за шпаргалкой с загадками, но спохватился… Так, их же надо наизусть знать. Поди ж, не принято по бумажке читать?

Вот только из головы все загадки вылетели. Пришлось на ходу придумывать.

Михаил справился и, похоже, не заметил, что загадки на редкость нескладные.

А так мы выглядим, покидая железного человека​. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ничего, он тоже пару раз сбился, когда стишок рассказывал. Но его, конечно, ждал заслуженный подарок — его заранее отдала нам мама. Вручив конструктор и быстренько спрятав чемоданный чехол, мы попрощались.

А вернувшись, подбили баланс поездки.

Получили — 1000 рублей.

Потратили: на такси — 1200, на чехол, швейный набор и мишуру — 400. Итого: убыток — 600 рублей.

— Ань, продешевили. За наличие QR-кодов надо было ценник повышать.

— Ты чего, дедушка, у нас их все равно не спросили.

Видать, что-то с нашим бизнес-планом пошло не так.

Хорошо, что клиент был только один, а то б мы разорились.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.