«В молодости все звучало хорошо»: 35 лет исполняется культовой рок-группе из Новосибирска «Калинов мост»

Солист группы Дмитрий Ревякин продолжает записывать новые альбомы. Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 декабря исполнится ровно 35 лет легендарной группе «Калинов мост». По всей России ее почитают фанаты фолк-рока, но для Сибири она имеет культовое значение. Группа была образована в Новосибирске, где родился и ее создатель и бессменный лидер Дмитрий Ревякин.

Группа появилась еще осенью 1984 года, хоть пока и не носила нынешнего имени. У ее истоков стояли два Дмитрия — 20-летние Ревякин, писавший тексты и музыку, и Селиванов — местный культовый гитарист. Оба учились тогда в НЭТИ (нынешний НГТУ) и были уже хорошо известны среди студентов и в рок-н-ролльном подполье. Но точкой отсчета считается именно 1986 год. Тогда к дуэту присоединились басист Андрей Щенников и барабанщик Виктор Чаплыгин, а сам коллектив, известный сначала как «Здоровье», а потом как «Равноденствие», сменил название на более концептуальное, мифологическое «Калинов мост». И под самый конец года группа выпустила свой первый альбом, записанный на магнитофонную ленту.

— Я то время помню смутно — у меня тогда сын родился, было не запоминаний, — поделился с КП-Новосибирск солист «Калинова моста» Дмитрий Ревякин. — Но осталось в памяти то, что мы репетировали в подвале городского радиоузла — там стояла аппаратура, которую использовали все рок-группы города. Когда записали альбом, все были очень счастливы, потому что удалось реализовать свои мечты. Тогда Новосибирск посетил Константин Кинчев (лидер группы «Алиса». — Ред.), он был на записи и сказал: «Мужики, молодцы, красавцы! Ваши песни нужны и Питеру, и Москве». И этим нас здорово окрылил. Этот альбом понравился нашим поклонникам — уже тогда они у нас были — и все было так хорошо.

В январе 1987 года «Калинов мост» впервые выступил на большой сцене в Ленинграде. Фото: Константин ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Благодаря Кинчеву не прошло и месяца после дебютной записи, как четверка выехала из «глубины сибирских руд» и оказалась на ленинградской сцене. Это уже потом были море новых идей, непростое покорение столицы, студийные альбомы «Выворотень», «Дарза», «Узарень» — и наконец слава и толпы новых фанатов. Но первый альбом, простой и скромный, по-особенному дорог. Надо сказать, что его запись заняла всего ничего — четыре дня. Хотя это не предел: история знала музыкантов, которые справлялись и за один день, и даже за несколько часов.

— В те времена мы были полны сил, денег особо не нужно было и не надо было выживать, зарабатывая на еду, как сейчас. В молодости все хорошо звучало, и все песни удалось быстро сочинить и записать. Все, что мы записали, мне по-прежнему нравится. Выделю песню «Пойдем со мной» — она очень полюбилась слушателям, у нее больше всего просмотров на YouTube. Такие же мощные — «Моя песня» и «Ранним утром», ее рассматривали даже как манифестацию, — говорит музыкант.

«Калинов мост» на выступлении в Москве, 2021 год. Фото: Валентин МОНАСТЫРСКИЙ

За 35 лет творчества «Калинов мост» записал 17 студийных альбомов. Ревякин выпустил еще 9 сольных: последний релиз, записанный на деньги поклонников Kosmotango, был в 2020 году. И несмотря на то, что пандемия и недавняя перемена состава (из золотой четверки в группе остался только ее основатель) внесли свою лепту, на подходе еще как минимум два релиза.

— В работе и очередной альбом «Калинова моста», и сольный альбом, и книга стихов. Сейчас идут репетиции. Надеюсь, в следующем году приступим к записи. В начале января концерт в Питере. Из-за коронавируса закрылись многие студии и репетиционные базы. Поэтому все как всегда, только идет в более рваном ритме, — поделился Ревякин.

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