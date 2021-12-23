Сибирячка вытащила пророческую фигурку жениха-военного на Новый год. А в Крещение поняла ее смысл

Фигурка солдатика стала пророческой для Кати. Фото: предоставлено Екатериной Гришняевой.

Екатерина и Павел Гришняевы точно знают, что чудеса в Новый год случаются. Потому что их история знакомства - маленькое волшебство, которое произошло 9 лет назад.

2013 год Катя встречала в селе Смоленское Алтайского края, в сотнях километров от Новосибирска, где жила. Приехала отметить праздник к своей подруге, с которой дружит с 2 лет, а вечером нагрянули еще гости.

Тот самый солдатик, которого вытянула Катя. Фото: предоставлено Екатериной Гришняевой.

- Одна из знакомых принесла с собой мешочек с разными фигурками и предложила погадать: какую фигурку вытянешь, то в следующем году и случится. Я вытянула солдатика, подумала: «Странно, никаких знакомых военных у меня нет», - вспоминает Катя.

Потом компания отправилась на дискотеку, и на следующий день девушка и думать забыла о гадании. Но фигурку солдатика забрала с собой. На счастье. А вспомнила о предсказании Катя в Крещение, когда уже вернулась в Новосибирск.

Это фото было сделано, когда Катя и Паша только начали встречаться. Фото: предоставлено Екатериной Гришняевой.

- Я была в гостях у родственников, добираться домой решила на попутке. Вышла на остановку, стала тормозить машины. Остановился симпатичный парень на «пятерке», представился Пашей, согласился за сотку меня подвезти. Когда села в машину, сразу заметила, что на водителе камуфляжные штаны, будто от военной формы, - говорит Катя.

Оказалось, что Паша - контрактник, причем служит в той части, где когда-то был солдатом-срочником двоюродный брат Екатерины. Так и разговорились.

- Под конец поездки Паша попросил мой номер телефона. А на следующий день позвонил и предложил забрать с работы, - рассказывает Катя. - В тот же вечер он пригласил меня в ресторан и предложил встречаться.

Влюбленные поженились в сентябре 2013 года. Фото: предоставлено Екатериной Гришняевой.

Про историю с новогодним солдатиком Паша узнал, когда Катя перевозила свои вещи к нему. Среди них и была эта пророческая новогодняя игрушка.

- Паша рассмеялся, что на него он совсем не похож. А я вот верю в этот знак, - признается Катя. - Каждый год теперь мы вешаем на елку эту игрушку как талисман. А та девушка, которая принесла фигурки на праздник, потом мне звонила и удивлялась: «Неужели это я нагадала?». Кстати, предсказание сбылось и у родителей моей подруги: они вытянули ангелочка, и сама подруга и ее сестра забеременели.

В этот Новый год родители расскажут дочке о солдатике. Фото: предоставлено Екатериной Гришняевой.

Свадьбу Катя и Паша сыграли спустя 9 месяцев после знакомства, а вскоре девушка узнала, что ждет ребенка.

В этот Новый год супруги впервые расскажут своей шестилетней дочке Алене, что солдатик, которого она каждый год видит на елке, - совсем не простая игрушка, а оберег их семьи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.