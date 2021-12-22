В Новосибирской области от подростка, который потерял зрение из-за рака, отказались уже несколько школ

-Ребенок потерял зрение после операции. Фото: Алексей БУЛАТОВ/предоставлено Анжеликой

В Новосибирской области мама 12-летнего мальчика-инвалида бьет тревогу. Школа-интернат не хочет принимать ее ребенка на обучение с проживанием. Андрей* потерял зрение из-за болезни, и теперь ему сложно наверстывать упущенное. Подробности истории — в материале КП-Новосибирск.

Анжелика вместе с мужем и четырьмя детьми живет в небольшом городке Черепаново. Мужчина работает водителем в одной из местных компаний, женщина сидит дома с детьми.

— Андрей — первенец. Когда он родился, все было нормально, но позже у него обнаружили опухоль в головном мозге. После нескольких операций сын потерял зрение. Как мне объяснили врачи, опухоль задела зрительный нерв, поэтому началось осложнение, — рассказала КП-Новосибирск Анжела, мама мальчика.

С этого момента мальчик почти жил в больничных палатах. Андрей проходил курсы химиотерапии и пил горы таблеток. Из-за болезни даже в школу мальчишке пришлось пойти позже остальных.

— Перед тем как идти в первый класс, мы прошли психолого-медико-педагогическую комиссию. Нам написали, что Андрей должен обучаться в специализированной школе с адаптированной программой для слепых как ребенок с ограниченными возможностями здоровья. В нашем городе такой нет, поэтому нашли интернат в Новосибирске, — говорит женщина. — У ребенка есть еще ряд сопутствующих заболеваний: небольшие проблемы с психикой, расстройство произносительной речи.

Рекомендации экспертов. Фото: предоставлено Анжеликой

По словам Анжелики, школа-интернат, где слепых детей обучают по специальной программе, в регионе всего одна, и находится она в Новосибирске. Женщине пришлось на год переехать в город, чтобы отводить сына на уроки и потом забирать.

— После Андрея у нас родилось еще трое детей, а в тот год в Новосибирске родился младший, четвертый ребенок, и у нас просто не было больше возможности снимать жилье в Новосибирске. Я забрала сына из школы, и мы вернулись в Черепаново. Год Андрей не учился. Я обращалась за помощью и в местный отдел образования, и в администрацию района, но никакой реакции нет, никто не хочет брать его на обучение, — описывает ситуацию многодетная мама.

Анжелика снова попробовала отдать сына в школу-интернат. Только попросила оставить ребенка там с проживанием. Директор школы отказала.

— Андрея не берут на проживание из-за диагнозов, но на обучение же взяли. А мне как его учить? У меня нет такой возможности, а сыну нужно социализироваться и получать знания, — считает Анжелика.

Корреспонденты КП-Новосибирск позвонили в школу-интернат, чтобы узнать, по какой причине они отказываются принимать Андрея.

— Мы правда не можем взять ребенка с такими заболеваниями на проживание. Мало ли что с ним случится здесь: мы не сможем оперативно ему помочь. Со своей стороны я писала обращения в управление образования, чтобы помогли решить вопрос, — прокомментировала КП-Новосибирск директор специализированной школы.

Редакция КП-Новосибирск отправила запрос в министерство образования, чтобы узнать, как в ведомстве видят решение проблемы этой семьи.

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