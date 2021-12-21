Куда сдать елку в Новосибирске после Нового года 2022: список мест, адреса

Есть несколько вариантов, как подарить новогодней елке вторую жизнь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирякам, купившим к праздникам настоящую лесную красавицу, предстоит решить непростую задачу: куда сдать елку в Новосибирске после Нового года 2022. Ненужные деревья могут пригодиться другим. Если вы хотите сделать доброе дело, а не просто отнести елку к ближайшей мусорке, есть несколько вариантов.

УТИЛИЗИРОВАТЬ САМОМУ

Если есть время и силы, елку можно разобрать на составляющие, которые пригодятся в хозяйстве. Ствол можно распилить на дрова для растопки бани, а из веток связать веник, предварительно размягчив их в кипятке полчаса. Осыпавшимся иголкам также можно найти много вариантов применения.

1. Использовать как удобрение для комнатных растений: иголки залить кипятком, настоять три-четыре дня, после чего поливать этим настоем растения.

2. Использовать для мульчирования на грядках.

3. Принять ванну с настоем из иголок или просто с подсушенной хвоей.

СДАТЬ В КОННЫЙ КЛУБ ИЛИ ЗООПАРК

Поскольку в Новосибирске пока не установлены пункты приема елок, как в столице, деревья можно сдать в контактные зоопарки - их в городе достаточно. Елочная хвоя и древесина пойдут на корм животным и пригодятся для обустройства вольеров.

В Новосибирском зоопарке и некоторых конных клубах, таких как «4К», примут только те елки, которые не были наряжены и не стояли долго в теплых помещениях, то есть только у организаторов елочных базаров и продавцов. В других примут деревья, которые радовали сибиряков в домах. Перед сдачей дерева убедитесь, что на елке не осталось никаких украшений, и предварительно уточните по телефону у организаторов, в какое время привозить елки на утилизацию.

Публикуем список адресов.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

Адрес: ул. Тимирязева, 71/1, тел. (383) 388-72-58

График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00

Конный клуб «4К»

Адрес: Ключ-Камышенское плато, 200, тел.: (383) 375-31-24, +7-923-775-31-25

График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00

Пони-клуб «Серебряная подкова»

Адрес: ул. Планетная, 53, к. 6, тел. (383) 299-65-60

График работы: ежедневно с 11.00 до 18.00

Конный клуб «Сосновый бор»

Адрес: ул. Учительская, 49, к. 1, тел. (383) 258-00-79

График работы: ежедневно с 9.00 до 19.00

Новосибирский ипподром

Адрес: ул. Станционная, 97а, к. 1, тел. +7-913-475-62-43

График работы: будни с 9.00 до 18.00

Конный клуб «У моря Обского»

Адрес: ул. Софийская, 15, к. 9, тел. +7-913-475-62-43

График работы: будни с 9.00 до 18.00

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