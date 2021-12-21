Новосибирского школьника обвинили в побоях после того, как его мама не скинулась на подарок учителю

В конфликте детей сейчас разбирается полиция. Фото: личный архив.

Четвероклассник Костя* из новосибирского райцентра Черепаново, со слов родителей его одноклассников, стал чуть ли не главной местной страшилкой: взрослые уверяют, что 11-летний хулиган лупит девчонок, разбивает носы мальчишкам. Но у его мамы, которая в одиночку воспитывает ребенка, другая версия этой истории: ребенка травят из-за того, что она не скинулась на классные нужды и подарок учителю. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали подробности школьного скандала.

«ДОЧКА ВЕРНУЛАСЬ В СЛЕЗАХ И С СИНИМ УХОМ»

10-летняя Оля* учится в одном классе с Костей и, по рассказам ее мамы, натерпелась от него больше других девчонок.

- Дочка по характеру боевая, никогда не даст в обиду ни себя, ни друзей. Была история, что она за младшего брата заступилась, а Костя ее побил, - рассказала КП-Новосибирск мама Оли. - Однажды она вернулась с синим ухом и огромной гематомой: рассказала, что этот мальчик ее бил. Я тогда ездила разбираться к его маме, а та будто не понимает, насколько все серьезно. И твердит, что ее сын ни в чем не виноват. Тогда я в полицию обращаться не стала: пожалела ребенка.

А на днях случилась история, после которой мама девочки изменила свое мнение.

- Дочка пришла домой вся в слезах и рассказала, что ее опять побил Костя, - объяснила мама Оли. - Они с подружкой возвращались домой, их догнали Костя с другом. Мы живем неподалеку, так что дорога домой у детей одна. И этот Костя запустил снежным комом с наледью в подругу дочки, а потом размазал снег по ее лицу. Та девочка расплакалась, позвонила бабушке, чтобы ее встретили. А Оля решила заступиться за подругу, и Костя повалил ее на снег и стал бить по голове. Разняла их бабушка, которая пришла за подружкой дочки.

Возмущенная сибирячка вновь обратилась к матери мальчика.

- Она снова в ответ: ее сын не виноват. Попыталась поговорить с самим ребенком, что так себя вести нельзя, но снова без толку. И уже после этого обратилась в полицию: понимаю, максимум, что ему грозит, - это постановка на учет. Но я попросила сотрудницу ПДН поговорить с мальчиком, попробовать достучаться до него. Так продолжаться не может! - уверена мама Оли.

«НЕ СДАЛА НА ШКОЛЬНЫЕ НУЖДЫ»

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с мамой Кости, и она считает, что Оля сама начала конфликт.

- Как началась эта история со снегом? Оля подошла к Косте и заявила: «Передай другу, что ты и он - козлы». Сын вместе с другом потом подошли к ней, спросили: «Почему ты так нас называешь?». А она ответила: «Как хочу, так и называю!». Потом, когда они возвращались домой, Оля с подругой первыми начали кидаться снегом. Сын только бросил в них снежком и никого не бил, - передает версию Кости его мама. - Я сына учу, что обижать девочек нельзя, а Оля просто пользуется тем, что ей не дают сдачи.

А еще она предполагает, что такое отношение к Косте может быть местью ей за то, что она не платила школьные взносы.

- В классе сына есть дети куда хуже по поведению, но прицепились именно к нему. Моя версия - это из-за того, что я не внесла чуть больше тысячи рублей на школьные нужды. Я не поняла, зачем еще понадобилась такая сумма, если мы в августе на все нужное скидывались. И еще не стала вносить 1,5 тысячи рублей на подарок учителю. У нас в классе учатся 20 человек, то есть получается, что на подарок собирают 30 тысяч рублей! Это что же такое надо подарить на такую сумму? Путевку в Турцию, что ли? Извините, но я мать-одиночка, и если эти деньги для кого-то копейки, то для меня это большая сумма!

Точку в этой истории предстоит поставить полиции: уже проводится проверка.

* Имена детей изменены.

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