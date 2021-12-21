Рождество в Новосибирске 2022: программа мероприятий для взрослых и детей

Рассказываем об интересных постановках и концертах на Рождество. Фото: afisha.ru.

Совсем скоро сибиряки будут отмечать Рождество в Новосибирске 2022. Хотя из-за эпидемиологической обстановки многие мероприятия отменили, в городе пройдет много представлений, которые будут интересны и взрослым, и малышам.

Спектакль «Госпожа Метелица» (0+)

Новогодняя добрая сказка о том, что трудолюбие и скромность всегда будут вознаграждены. А грубые и жадные люди тоже получат по заслугам.

Жили-были две сестрицы — Настенька и Марфушенька. Обе они попали в волшебное царство госпожи Метелицы, где встретились с ее верными помощниками и прошли испытания. А уж как повели себя сестрицы, такие подарки и получили от госпожи Метелицы и от самого Деда Мороза!

Где: Художественный музей (Красный пр-т, 5/ул. Свердлова, 10)

Когда: 6, 8 января в 13.00

Цена: 300 — 400 руб.

«Сказка рождественского леса» (6+)

Музыкальная сказка для всей семьи. Фото: nsk.kassy.ru.

В Рождество злая мачеха отправила свою падчерицу Марушку в лес, чтобы та принесла к празднику букетик фиалок. Но ведь зимой цветы не растут! И помочь Марушке может только чудо, которое и случится с ней в рождественском лесу. Ведь там, на заветной полянке, живет добрый волшебник Морозко, который может исполнить любое желание...

Где: Театр «На левом берегу» (ул. Вертковская, 10)

Когда: 7 января в 11.00

Цена: 350 — 400 руб.

«Мой дедушка был вишней» (12+)

«Мой дедушка был вишней» подойдет для ребят постарше. Фото: nsk.kassy.ru.

Трогательный спектакль по мотивам известной детской книги Анджелы Нанетти. Старик Оттавиано посадил вишневое дерево, которое стало лучшим другом его внуку. И так появилась на свет история о необычном дедушке, который умел слушать растения и верил, что «человек не умирает, пока вишневые деревья продолжают жить для него». На постановку лучше всего ходить всей семьей, после спектакля родители могут обсудить с детьми важные темы — семейные взаимоотношения, развод родителей, потерю близких.

Где: Драматический театр под руководством Сергея Афанасьева (Вокзальная маг-ль, 19)

Когда: 7 января в 12.00

Цена: 500 руб.

Концерт «Рождество» на Рождество» (12+)

Народные песни и традиционная музыка - в камерном зале филармонии. Фото: nsk.kassy.ru.

С Рождества Христова в старину начинались новогодние гулянья, пляски, колядки с пожеланиями добра и процветания. Ансамбль «Рождество» приглашает провести этот чудесный рождественский вечер вместе, прикоснуться к светлой, доброй традиционной народной музыке. В программе: новогодние колядки, традиционные народные поздравления, рождественские песнопения, народные песни, частушки и наигрыши.

Где: Государственный концертный зал имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18)

Когда: 7 января в 18.00

Цена: 300 — 400 руб.

Концерт «Сила небес» (12+)

Рождественский концерт-спектакль с участием дуэта D’CAMERON и вокалисток Нины Сидоренко и Евгении Жуковской. На сцене разыграется вертепное действо, в котором зрители увидят древнюю мистерию, услышат церковные песнопения и народные духовные стихи, посвященные рождению Иисуса Христа.

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

Когда: 7 января в 18.00

Цена: 300 — 600 руб.

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