Рождество в Новосибирске 2022: программа мероприятий для взрослых и детей

Рассказываем об интересных постановках и концертах на Рождество. Фото: afisha.ru.
Совсем скоро сибиряки будут отмечать Рождество в Новосибирске 2022. Хотя из-за эпидемиологической обстановки многие мероприятия отменили, в городе пройдет много представлений, которые будут интересны и взрослым, и малышам.
Спектакль «Госпожа Метелица» (0+)
Новогодняя добрая сказка о том, что трудолюбие и скромность всегда будут вознаграждены. А грубые и жадные люди тоже получат по заслугам.
Жили-были две сестрицы — Настенька и Марфушенька. Обе они попали в волшебное царство госпожи Метелицы, где встретились с ее верными помощниками и прошли испытания. А уж как повели себя сестрицы, такие подарки и получили от госпожи Метелицы и от самого Деда Мороза!
Где: Художественный музей (Красный пр-т, 5/ул. Свердлова, 10)
Когда: 6, 8 января в 13.00
Цена: 300 — 400 руб.
«Сказка рождественского леса» (6+)
Музыкальная сказка для всей семьи. Фото: nsk.kassy.ru.
В Рождество злая мачеха отправила свою падчерицу Марушку в лес, чтобы та принесла к празднику букетик фиалок. Но ведь зимой цветы не растут! И помочь Марушке может только чудо, которое и случится с ней в рождественском лесу. Ведь там, на заветной полянке, живет добрый волшебник Морозко, который может исполнить любое желание...
Где: Театр «На левом берегу» (ул. Вертковская, 10)
Когда: 7 января в 11.00
Цена: 350 — 400 руб.
«Мой дедушка был вишней» (12+)
«Мой дедушка был вишней» подойдет для ребят постарше. Фото: nsk.kassy.ru.
Трогательный спектакль по мотивам известной детской книги Анджелы Нанетти. Старик Оттавиано посадил вишневое дерево, которое стало лучшим другом его внуку. И так появилась на свет история о необычном дедушке, который умел слушать растения и верил, что «человек не умирает, пока вишневые деревья продолжают жить для него». На постановку лучше всего ходить всей семьей, после спектакля родители могут обсудить с детьми важные темы — семейные взаимоотношения, развод родителей, потерю близких.
Где: Драматический театр под руководством Сергея Афанасьева (Вокзальная маг-ль, 19)
Когда: 7 января в 12.00
Цена: 500 руб.
Концерт «Рождество» на Рождество» (12+)
Народные песни и традиционная музыка - в камерном зале филармонии. Фото: nsk.kassy.ru.
С Рождества Христова в старину начинались новогодние гулянья, пляски, колядки с пожеланиями добра и процветания. Ансамбль «Рождество» приглашает провести этот чудесный рождественский вечер вместе, прикоснуться к светлой, доброй традиционной народной музыке. В программе: новогодние колядки, традиционные народные поздравления, рождественские песнопения, народные песни, частушки и наигрыши.
Где: Государственный концертный зал имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18)
Когда: 7 января в 18.00
Цена: 300 — 400 руб.
Концерт «Сила небес» (12+)
Рождественский концерт-спектакль с участием дуэта D’CAMERON и вокалисток Нины Сидоренко и Евгении Жуковской. На сцене разыграется вертепное действо, в котором зрители увидят древнюю мистерию, услышат церковные песнопения и народные духовные стихи, посвященные рождению Иисуса Христа.
Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)
Когда: 7 января в 18.00
Цена: 300 — 600 руб.
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