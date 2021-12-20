Новосибирским подросткам внушают, что Норильск - ненужный город, а мост во Владивостоке ведет «в никуда»

Авторы выставки видят в строительстве моста разбазаривание казны. Фото: Виктория МИНАЕВА

Высмеивать глупость и жадность, критиковать воровство и мздоимство - пожалуй, естественные черты для искусства. Будь то театр, живопись или музыка - авторы с незапамятных времен выступали против пороков общества. Но авторы очередной выставки в Новосибирске решили бороться не против пороков, а, скорее, против достижений. Норильск - ненужный город, мост в Приморье - беда для жителей… Такие тезисы пытаются внушить посетителям создатели экспозиции, на которой побывал журналист КП-Новосибирск.

«НЕ ВЫСТАВКА, А ЗАЯВЛЕНИЕ»

Выставка «Практика места» идет в «Центре Культуры 19» - практически через дорогу от здания областного правительства. Редакции КП-Новосибирск ее отрекомендовал один из посетителей - житель города, побывавший на открытии экспозиции. Говорит, выставку посещают в основном подростки да молодежь, а ценности им внушают там странные.

- Выходит куратор и открывает выставку словами, что это не просто выставка, а политическое заявление, что это выставка против репрессий, против нашей политической системы... И это все проводится для молодых студентов, - рассказал КП-Новосибирск посетитель.

Бумажная лента с потолка – вероятно поток воды. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Отправляемся на выставку. В залах культурного центра - несколько инсталляций. Фляга, которая издает гул, привязанный к потолку длинный лист бумаги, олицетворяющий, вероятно, поток воды. В остальном выставка - это набор фотографий с подписями.

На первый взгляд, месседж фотовыставки благой. Авторы - за экологию, природу и качество жизни. Но гуманные ценности щедро приправлены сомнительными идеями. Особенно выразительно они изложены в сопроводительных текстах. К выставке выпущен буклет, в котором организаторы изложили свои взгляды.

«Заполярный Норильск - не только один из самых фотогеничных городов России, но и яркий символ тотального государственного принуждения, перед которым не могли устоять ни люди, ни природа», - говорится в буклете.

Норильск. Вероятно, автор сознательно выбрал менее привлекательные виды, чтобы сделать снимки. Фото: Сергей НОВИКОВ/Максим ШЕР, перефото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.

Это - к фотографиям с норильскими многоэтажками. В подписи к снимкам сам Норильск обозначен как «ненужный город». Напоминая о гулаговской истории строительства города, авторы намекают, что само его существование - чуть ли не насилие над соотечественниками.

Тему добычи полезных ископаемых продолжает снимок незаконной врезки расхитителей нефти. И снова - комментарий из буклета: «Трубопровод государственный? Что народ с него имеет? Ни-че-го: все идет в карман тех, кому повезло к нему присосаться. А чем мы хуже? Тем более он проложен по нашей территории. Это очень логичное политическое объяснение и действие, направленное на восстановление справедливости просто неполитическими (или дополитическими) методами. «Как еще бороться с государством? Только воровать» - разные варианты этой фразы нам часто доводилось слышать в разных контекстах от разных людей, но всех их объединял опыт столкновения с государством, приведший к потерям, обману и желанию восстановить справедливость, пусть даже и формально «незаконным» путем».

Складывается мнение, что организаторы выставки с пониманием относятся к воровству. Фото: Сергей НОВИКОВ/Максим ШЕР, перефото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.

Читаешь и пытаешься понять: автор то ли порицает воровство, то ли поощряет? Или в целом порицает, но если воровать в знак протеста - то поощряет? Или не порицает, не одобряет, но вполне приемлет? Ох уж это современное искусство, кто тебя разберет.

МОСТ ВЕДЕТ В НИКУДА, А САКРАЛЬНОСТЬ ГРАНИЦЫ - ЭТО МИФ

«Русский мост за 2 миллиарда долларов - это, в общем-то, мост в никуда» - это к фотографии огромного моста в Приморском крае.

Естественная реакция человека, который видит подобное сооружение - восхищение. Мост соединяет материк с островом. Альтернатива парому, которым прежде приходилось пользоваться жителям. Но авторы выставки видят в строительстве моста разбазаривание казны и беду для жителей Владивостока. Вот раньше, мол, на пароме можно было по-быстрому махнуть с острова на Большую землю, а теперь - ехать да ехать.

Мост на остров Русский. Для многих – гордость, но не для создателей выставки. Фото: Сергей НОВИКОВ/Максим ШЕР, перефото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.

К слову, я, автор этого материала, в начале декабря был на острове Русском. 15 километров по Владивостоку, огромный мост и еще 10 километров по острову проехал за 46 минут. Вряд ли с паромом получилось бы переместиться так лихо. И да, гостил я во Владике во время снежного коллапса, то есть летом мой путь, может, занял бы еще меньше времени.

Но вернемся к выставке. Вот тут еще и про государственную границу: «Сакральность государственной границы - одна из самых живучих советских мифологем, которую активно формировала пропаганда с начала 1930-х годов».

На выставке много интересных фотографий. А вот комментарии авторов к ним – сомнительные. Фото: Сергей НОВИКОВ/Максим ШЕР, перефото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.

Опять же смотришь и думаешь: а что имел в виду автор, иронизируя над «сакральностью»? Мол, не надо охранять границу? Или охранять, но не особо старательно - без «сакральности»?

Ходишь по такой выставке и размышляешь: а если авторы и дальше пойдут? Сейчас они пытаются обосновать кражи ресурсов и посмеяться над охраной границы, объявляют мост и город ненужными. А что потом? Предложат и вовсе подвинуть границы внутрь, а воровство (если оно - в знак протеста) предложат узаконить?

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