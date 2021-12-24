В Новосибирске слепые и глухие художники создают посуду, которая заставляет верить в чудо

Посуда, сделанная с любовью. Фото: Анна ПАШАГИНА/Виктория МИНАЕВА

На полках мастерской хаотично расставлены тарелочки, кружки, блюдца. Яркие оттенки, затейливые рисунки рассыпаны на стеллажах, как горки самоцветов. Сразу понимаешь: автор не ограничивал фантазию. Удивительно, но сделали эти чашки слепые и глухие ребята. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Все изделия - ручная работа. Фото: Виктория МИНАЕВА

ОСОБЕННЫЕ МАСТЕРА

Серая многоэтажка на улице Есенина. Вокруг куча припаркованных машин, огромные сугробы и железные гаражи. Спускаемся вниз по ржавой бетонной лестнице, открываем дверь и попадаем будто бы в другое измерение. Здесь расположилась межрегиональная общественная организация «Интеграция», где люди с нарушениями зрения, слепоглухие общаются, проводят досуг, занимаются музыкой, учатся работать на компьютерах. Керамическая мастерская — место особое. Здесь другой запах, другое настроение — лирически-творческое, как, наверное, в какой-нибудь студии художника.

Сувениры к наступающему празднику пользуются спросом. Фото: Виктория МИНАЕВА

За столом сидят мастера. В руках у кого-то глина, у кого-то уже готовое обожженное изделие или кисти и краски. Если приглядеться, можно заметить, как внимательны, нежны и сосредоточенны пальцы мастеров. Глаза для них не главное — они работают в первую очередь душой. Эта работа для них отдушина.

Здесь невидящих и неслышащих обучили работать с глиной, дали знания, материалы. Первые, как правило, изготавливают из глины материалы, а слабослышащие разрисовывают их замысловатыми узорами. Так появляются на свет тарелки, кружки, блюдца, тигрята на елку. Их потом продают в интернете. Клиенты хвалят. Говорят, очень приятно пить чай из кружки, сделанной именно здесь именно таким мастером. Потому что каждый раз вспоминаешь, что в эту чашку вложено много упорства.

Чайная пара разрисована неслышащим человеком. Фото: Виктория МИНАЕВА

Перед Новым годом такие тарелки, блюдца, кружечки, чашечки разлетаются очень быстро, это приятный подарок для близкого человека или коллеги. В канун праздника мы поговорили с мастерами и узнали о том, как они попали в мастерскую и о чем бы они сами попросили Деда Мороза.

Такую кружку можно подарить хоть маме, хоть тете. Фото: Виктория МИНАЕВА

«ХОЧУ МНОГО-МНОГО ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ БЕЗДОМНЫМ»

Соня Лобачева, 25 лет, слабослышащая:

Соня училась на керамиста. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Я родилась абсолютно здоровой. Никто из родных и подумать не мог, что у меня заболят легкие и это даст осложнение на слух. Мне тогда был 1 год и 4 месяца. Врачи пытались восстановить мне слух, но безуспешно.

Чтобы не унывать, я начала заниматься творчеством. Сколько себя помню, всегда что-то рисовала, лепила, как мама. Она творческий человек, и я хотела быть как она. После школы пошла учиться на керамиста.

Соня делает кружку. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сюда я попала сразу после окончания колледжа при НГТУ. В дипломе написано, что я художник. Как только села за гончарный круг, руки будто сами вспомнили все движения, и я поняла, что буду развиваться в этом направлении. Прошло уже 2 года. Сколько я изготовила изделий, даже не считала.

Помню свою самую первую работу. Это была какая-то маленькая вазочка. Я подарила ее маме. Вазочка до сих пор стоит у нас дома, хотя на ней появились сколы. Но мама все равно мной безумно гордится.

Регулярно дарю то, что сделала на круге, своим родственникам.

Сувениры с символикой года на расхват. Фото: Виктория МИНАЕВА

Совсем скоро Новый год, и у нас много заказов. Делаем кружки, подвески, разные чайные пары с тиграми. Думаю, как хорошо, что мое хобби стало моей работой. У меня появилась возможность копить на благотворительность. Хочу собрать много денег и помочь бездомным людям, многодетным семьям и всем нуждающимся.

ПИАЛКА ДЛЯ МАМЫ

Анна Свежухина, 48 лет, рассказывает про своего незрячего 28-летнего сына Андрея:

Анна пыталась вылечить Андрея. Фото: Евгений КОЧКИН

— Андрей уже родился незрячим. По версии врачей, он ослеп уже в утробе из-за перепадов внутричерепного давления. Мы пытались его лечить, да и медики боролись, старались вернуть ему зрение, но бесполезно. Даже к народным методам прибегали… Плюс ко всему у сына начались и другие проблемы с ментальным здоровьем.

Папа Андрея прожил с нами несколько лет и ушел. Когда сыну исполнилось 7 лет, в школу его не взяли из-за решения комиссии. Домашнее обучение тоже не подошло. Но как-то надо было социализировать, жить дальше.

На каждом наборе прикреплена этикетка: «Изготовлено инвалидами». Фото: Евгений КОЧКИН

Сначала он приходил сюда один раз в неделю, потом — два. Здесь его научили читать по методу Брайля, потом Андрей начал учиться лепить из глины. Он занимается этим уже 4 года. Самое первое изделие помню, конечно. Он слепил пиалку и подарил ее мне. Она внутри синяя, а снаружи покрыта рисунком, как будто в горошек.

Андрею нравится лепить из глины. Особенно кружки и тарелки, а еще он очень любит Новый год. Уже заказал подарок: говорит, хочет bluetooth-колонку.

«БУДУ ОТКЛАДЫВАТЬ С ЗАРПЛАТЫ НА МЕЧТУ»

Юлия Пахомова, 41 год, слепоглухая:

Юля плохо слышит и видит. Фото: Евгений КОЧКИН

— Я родилась уже слабослышащей и была далека от творчества. Всегда занималась споротом, а именно волейболом и настольным теннисом. Ездила постоянно с командой на соревнования, мы занимали призовые места. Вообще, я сама с Украины, потом мы переехали с семьей в Казахстан, а поступать в училище на швею приехала сюда, в Новосибирск.

В этом городе я познакомилась с будущим супругом, а после родила дочку. Но после родов у меня резко упало зрение. Дочка вся в меня пошла, тоже спортом занимается — волейболом. Однажды меня пригласили сюда на мастер-класс, и я слепила квадратную тарелку. Вначале было очень сложно, я не понимала, красиво это или нет. Сейчас все стало намного проще, у меня большой опыт за плечами. Это интересная работа, мне иногда даже домой сложно уезжать, настолько процесс засасывает. О чем я сама мечтаю?

Юля начинала в мастерской с ученика, а сейчас сама помогает ребятам. Фото: Анна ПАШАГИНА

На самом деле как все: чтобы уже закончился ковид, пандемия. Страшно очень, мы не хотим болеть, сидеть дома... А из личного, не глобального — я бы хотела расширить эту творческую мастерскую. Поэтому хочу начать понемногу откладывать деньги с зарплаты на осуществление этой мечты.

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