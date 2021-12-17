Общественная палата установит шефство над детским морским центром «Каравелла»

Региональная Общественная палата заглянула в гости в детский морской центр «Каравелла». Фото: Татьяна СКРИПКИНА

В среду, 15 декабря, в МБОУ ДО «Морской центр «Каравелла» имени А. Москаленко состоялось выездное заседание, в котором приняли участие представители комиссии Общественной палаты по патриотическому воспитанию и делам ветеранов, а также администрация детского морского центра.

- Сегодня мы договорились провести выездное заседание, чтобы члены комиссии ознакомились с работой детского морского центра, оценили новые условия работы. Если ранее это было цокольное полуподвальное помещение, то теперь виден совсем другой уровень. А в дальнейшем мы будем обсуждать с директором центра Михаилом Глазачевым возможность того, чтобы наша комиссия установила шефство над «Каравеллой», - сказал глава комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов, член Общественной палаты Новосибирска Виктор Крикунов.

Как рассказал методист детского морского центра Константин Коневцов, учреждение было основано в 1981 году, первоначально - в качестве подшефной организации Новосибирского завода химических концентратов, однако в 2000 году оно перешло в ведомство департамента образования мэрии Новосибирска. Основателем центра был военно-морской летчик майор в отставке Александр Москаленко, сегодня заведение носит его имя.

Курсантам «Каравеллы» доступны несколько модулей обучения: «Юный моряк», «Морская пехота», «Служить России!» и «Меткий стрелок». Ученики центра изучают курсы гуманитарной, военно-морской, физической подготовки и ряд других.

- Мы принимаем детей с пятого-шестого класса. В зависимости от программы обучения нагрузка составляет от 6 до 8 часов в неделю, - рассказал Константин Коневцов.

Для участников совещания провели небольшую экскурсию - показали учебные классы, а также оформленный в морском стиле общий зал, который здесь называют кают-компанией. По словам сотрудников, обучение удается поддерживать на достойном уровне, несмотря на сложности с финансированием и материально-техническим обеспечением: например, одна из самых серьезных сложностей в работе центра - это отсутствие собственного лагеря в непосредственной близости от воды, где можно было бы регулярно проводить практические занятия для курсантов.

В конце встречи Виктор Крикунов подарил «Каравелле» памятные сувениры: чеканное изображение первого корабля Военно-морского флота России «Гото Предестинация», «Энциклопедию кораблей», где собраны сведения о военно-морских силах различных государств, памятный альбом «Живем и помним» с репродукциями картин новосибирского художника Вениамина Чабанова, значок советского Военно-морского флота, а также наборы памятных вымпелов и флагов.

- Я думаю, эта встреча была интересной и полезной. Очень ценно своими глазами посмотреть на такое учебное заведение. Были перечислены проблемы, связанные с нехваткой финансирования и материальной базы. Проблемы сейчас, к сожалению, есть везде, и не всегда получается их решать. Но то, что мы об этом услышали и увидели своими глазами, - это уже шаг вперед. И мы будем иметь это в виду в нашей дальнейшей деятельности, - заключил Виктор Крикунов.