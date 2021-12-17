В Новосибирске учителя уволили после того, как бывшая невеста назвала его альфонсом

Антон прожил с экс-невестой больше года. Фото: соцсети.

28-летний физрук Антон проработал в новой школе всего два месяца, а потом оскандалился из-за поста его бывшей девушки в соцсетях. Она обвиняла учителя в воровстве:

- Привлечен к уголовной ответственности и осужден за кражу моих ювелирных украшений. Украл, сдал в ломбард и скрывал это, помогая мне искать их, на протяжении 5 месяцев. Занимает деньги в своем окружении либо просит помочь деньгами, ссылаясь на проблемы (в основном выдуманные). Втирается в доверие, врет, давит на жалость. Ищет себе женщин на сайтах знакомств или просто пишет в социальных сетях. В отношениях с несколькими женщинами одновременно. Проживает на территории женщин. Своего жилья у него нет. Остерегайтесь, делайте выводы!

Но сам Антон уверяет: кольца сдал в ломбард, но все деньги отдал экс-невесте, ни копейки на себя не потратил. Мы дали слово обеим сторонам конфликта.

Тот самый пост.

«Я ЕЕ НА РУКАХ НОСИЛ»

Бывшая невеста Антона общается с журналистами неохотно:

- Я так устала от давления, оскорблений и проклятий в свой адрес за то, что предала эту историю огласке. Хотя моей целью было лишь предостеречь других от действий этого человека, - сказала она КП-Новосибирск.

А 28-летний учитель рассказал КП-Новосибирск их историю, которая началась два года назад.

- Мы с Дашей* познакомились на сайте знакомств. Она старше меня на 8 лет, у нее есть дочь от первого брака, - поделился с КП-Новосибирск Антон. - Я влюбился, на руках ее носил, заботился о ребенке. Вот она пишет, что я якобы жил на ее территории, но это не так: мы снимали квартиру, я платил за нее. Съехались, когда она сказала, что просто встречаться - это не для нее и надо определяться. Мы о свадьбе думали!

А дальше началась пандемия, которая поставила точку в отношениях.

- Раньше Даша занималась рукоделием на продажу, но из-за ситуации с коронавирусом спрос упал. И она заявила, что работать не будет, а я должен их с дочкой обеспечивать, - вспоминает Антон. - Ей постоянно нужны были деньги то на ресницы, то на маникюр, я старался дать ей все. Занимал у друзей, чтобы ни в чем ей не отказывать. Но когда я оказался по уши в долгах и встал вопрос о том, что и ей надо бы работать, она сказала: «Что хочешь, то и делай, ты мужчина».

«КОЛЬЦА - МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ОШИБКА»

А дальше и случилась история, из-за которой Антон угодил под суд.

- Даша с дочкой уехали отдыхать на Алтай и пишут мне, что деньги закончились, на продукты надо, просят прислать еще, - говорит физрук. - Я не хотел показывать, что не справляюсь. Бывший муж Даши возил ее на Мальдивы, она постоянно говорила, к какому уровню жизни привыкла. И тогда я сделал свою единственную ошибку: взял два ее кольца и сдал в ломбард, а Даше ничего не сказал. Получил за кольца 10 тысяч, отправил все деньги ей. Думал – как только появятся деньги, выкуплю их и верну.

Но кольца учитель незабрал: его зарплата ушла на новый диван, о котором просила Даша, и на подарок ее дочке к дню рождения.

Вскоре после этого Антон решил уйти, а Даша стала требовать деньги за кольца. Потом и вовсе подала на него в суд.

- Я ее просил по-человечески: ставь ущерб в 5 раз больше, только чтобы мы закрыли дело за примирением сторон и у меня не было судимости. Она сначала согласилась, написала ущерб 50 тысяч. А в суде от примирения сторон отказалась, и у меня теперь есть судимость и условный срок.

Когда пост Даши об этой истории прочитали родители школьников, у которых Антон преподавал физкультуру, они пошли жаловаться директору. И учителю стало совсем не до отжиманий.

- Они прямо спрашивали: почему детям преподает зэк? Я решил, что не буду позорить школу. Мы поговорили с директором, и я написал заявление об увольнении, - добавляет Антон. - Больше я к преподаванию не вернусь, хоть и жаль, мне нравилось учить детей.

А вы кому верите в этой истории?

* Имя героини публикации изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.