В Новосибирске для мигрантов разработали памятку о поведении в обществе

В Новосибирске МКУ «Городской межнациональный центр» разработал памятку для мигрантов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске МКУ «Городской межнациональный центр» разработал памятку для мигрантов. Там приведен свод рекомендаций для иностранных граждан, касаемо поведения в общественных местах и общения с другими людьми. Ее опубликовал на своей страничке Вконтакте депутат Ростислав Антонов.

— Большую часть времени мы проводим в кругу незнакомых людей на улице, в транспорте, в общественных местах. И от того, как мы ведем себя, зависит не только наше настроение, но и настроение окружающих людей, — сообщается в тексте памятки.

В Новосибирске МКУ «Городской межнациональный центр» разработал памятку для мигрантов. Фото: Ростислав Антонов

Там также даются советы о том, как стоит и как не стоит себя вести в общественном месте. В частности, мигрантам советуют разговаривать в общественных местах на русском языке, не обращаться к незнакомым людям на «ты», не смеяться громко, не курить, не пить, и не мусорить в общественных местах, а также не свистеть и не окрикивать проходящих мимо женщин.

А в общественном транспорте мигрантам советуют уступать места пенсионерам, беременным женщинам и детям. Не разговаривать громко по телефону, не занимать сиденья сумками и снимать рюкзаки при входе в транспорт.

— Я так предполагаю, что подобные памятки раздают мигрантам в самом центре, — пояснил КП-Новосибирск Ростислав Антонов.

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